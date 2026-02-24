나주밥상 먹고 인증하면 3만 원…최다 이용자 10만 원 증정

미식과 관광 잇는 체류형 소비 촉진, 지역 상권 활력 기대

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]‘2026 나주 방문의 해’를 맞아 나주밥상과 주요 관광지를 연계한 사계절 미식 이벤트 ‘맛·잇·나’를 본격 추진하며 관광객 유치와 지역 상권 활성화에 나선다.

나주시는 ‘나주밥상’ 지정업소, 남도음식거리(영산포 홍어거리), ‘나주 관광 10선’를 연계한 미션 수행형 이벤트 ‘맛으로 잇는 나주, 맛·잇·나 미식 여행’을 운영하고 있다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 나주 고유의 음식 문화를 널리 알리고 관광 소비를 지역경제로 연결하기 위해 기획했으며 겨울, 봄, 여름, 가을 총 4회차로 나눠 연중 진행한다.

참여 방법은 나주밥상 지정업소에서 식사 후 네이버 영수증 리뷰 또는 개인 SNS 후기를 작성하고 남도음식거리 또는 나주 관광 10선 중 한 곳을 방문해 인증사진을 촬영한 뒤 영수증과 사진을 전용 링크(네이버 폼)에 업로드하면 된다.

미션 완료자 중 추첨을 통해 3만 원 상당의 경품을 지급하며 모바일 나주사랑상품권 또는 나주몰 포인트 중 선택해 받을 수 있다.

특히 회차별 나주밥상 지정업소 최다 이용자에게는 10만 원 상당의 경품을 지급해 참여 동기를 높였다.

시는 이번 이벤트를 통해 미식 체험이 관광지 방문과 자연스럽게 이어지고 소비가 지역 상권과 농특산물 구매로 확장되는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

나주시 관계자는 “2026 나주 방문의 해를 맞아 관광객들이 나주의 정갈한 밥상과 풍경을 사계절 내내 즐길 수 있도록 준비했다”며 “맛있는 나주밥상을 경험하고 다양한 혜택도 누리는 특별한 나주 여행이 되길 바란다”고 밝혔다.

이벤트 관련 세부 사항은 나주시 공식 SNS 채널과 주요 관광지에 비치된 홍보물의 QR코드를 통해 확인할 수 있다.