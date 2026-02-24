닛케이, 美당국자 인용 보도 “베선트 장관이 주도” “日 재무성은 관여 안해…日 요청했다면 공조 개입 검토됐을 것”

[헤럴드경제=도현정 기자]지난달 엔/달러 환율이 급락한 요인으로 꼽히는 미국 외환 당국의 ‘레이트 체크’(rate check)에 대해 스콧 베선트 미 재무장관이 주도한 것이라는 보도가 나왔다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 24일 복수의 미국 정부 관계자를 인용해 베선트 장관이 당시 총선 전 정치 공백으로 인한 일본 금융시장의 불안이 미국과 유럽의 금리 상승 등으로 파급될 것을 경계해 레이트 체크를 했다고 전했다.

레이트 체크는 당국이 외환시장 개입 전 주요 은행 등을 상대로 외환 거래 상황 등을 문의하는 것이다.

지난 1월 중하순 일본 채권시장에서는 국채 40년물 수익률이 4%대로 오르는 등 이례적인 움직임이 나왔다. 채권 매도세는 미국 시장에도 퍼져 미 국채 10년물도 한때 4.3%대로 상승했다. 레이트 체크 이후 채권 금리 상승세는 제동이 걸렸다.

엔/달러 환율은 지난달 23일 도쿄 외환시장에서 1달러당 159엔대까지 올랐다가 미 외환당국이 레이트 체크를 했다는 소문이 퍼지면서 155엔대로 급락했다.

베선트 장관과 가까운 한 당국자는 “당시 레이트 체크는 실제로 시장 개입 전 단계였다”며 “일본 측의 요청이 있었다면 엔화 매수, 달러화 매도의 미일 양국간 공조 개입도 검토됐을 것”이라고 닛케이에 말했다.

닛케이는 “당시 일본 재무성은 미국 측에 레이트 체크나 엔화 매수 개입을 요구하지 않았다고 한다”고 전했다.