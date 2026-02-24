광고 개시 한 달여 만 기록

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드는 신규 광고 캠페인 ‘ALL·YOU·NEED’ 시리즈가 티저 영상부터 본편(상품편)까지의 누적 조회수 1000만회를 기록했다고 24일 밝혔다. 지난 1월 말 티저 영상 공개를 시작으로 본편 광고를 순차적으로 선보인 지 약 한 달여 만에 거둔 기록이다.

모델 김우빈은 ‘국카대표’라는 키워드를 통해 KB국민카드가 제공하는 차별화된 혜택을 직관적이고 임팩트 있게 전달했다.

티저 영상에서는 ‘국카대표’의 등장을 알렸고, 상품편에서는 고객에게 제공되는 카드 혜택과 서비스를 구체적으로 담아냈다.

영상 공개 직후 유튜브와 SNS 채널에서는 “광고가 감각적이다”, “국카대표라는 표현이 입에 착 붙는다” 등 긍정적인 반응이 이어졌다.

이번 캠페인에 소개된 주요 상품은 ‘KB ALL 카드’, ‘KB YOU Prime 카드’, ‘KB NEED Edu 카드’ 등이다.

‘KB ALL 카드’는 국내 가맹점과 해외 이용 시에도 할인 혜택을 제공하는 구조로 설계됐다. ‘KB YOU Prime 카드’는 고객이 자신에게 맞게 일상영역과 가족영역 중 선택하고 변경할 수 있도록 했다. ‘KB NEED Edu 카드’는 교육 업종 할인에 특화된 상품으로 학원·교육 관련 업종 이용 고객을 주요 대상으로 한다.

KB국민카드 관계자는 “이번 캠페인은 새로운 상품 브랜드 체계를 상징적으로 알리는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 다양한 채널을 통해 새로운 캠페인 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정”이라고 말했다.

한편, 김우빈의 촬영 현장을 담은 메이킹 영상을 2월 마지막 주 공개할 예정이다.