[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS)은 23일 경남 창원 본원에서 ‘재료연-서울대 소재 AI 연구센터’ 설립 현판식을 개최하고, 소재·공정 전반에 AI 기술을 접목한 공동 연구 협력의 본격적인 출범을 알렸다.

양 기관은 센터를 서울대와 KIMS에 각각 설치·운영함으로써, 기초연구에서 응용·실증 연구로 연계되는 협력 플랫폼을 구축하게 된다. 금속과 재료 전 분야를 아우르는 소재·공정 설계 AI 연구를 체계적으로 추진하고, 실험·이론·모델 개발을 연계한 융합형 공동 연구를 함께 수행할 계획이다. 이를 통해 소재 AI 연구 역량 강화는 물론 공동 연구의 성과 창출을 확대하는 것을 목표로 한다.

센터 출범은 단순한 공동 연구 공간 개소를 넘어, 데이터와 AI를 기반으로 한 새로운 소재 연구 방식으로의 전환을 본격화하는 데 의미가 있다. 양 기관은 기존의 소재 개발 과정에서 요구되던 반복적인 실험과 장기간의 연구 부담을 줄이고, AI 기술을 활용한 연구 효율화와 연구 전략 고도화를 단계적으로 추진해 나갈 방침이다.

또한 서울대의 기초연구 역량과 KIMS의 응용·실증 연구 인프라를 결합, 대형 공동 연구 과제 기획 및 중장기 전략 수립에 협력하는 한편, 서울대 대학원생과 KIMS 연구원 간의 상호 방문 연구, 공동 세미나 운영 등 소재 AI 분야의 핵심 인재를 체계적으로 양성에도 나선다.

최철진 KIMS 원장은 “소재 기술은 국가 경쟁력을 좌우하는 전략 자산으로, AI 기반 연구 전환은 더 이상 선택이 아닌 필수”라며 “서울대와의 소재 AI 연구센터 설립은 대한민국 소재 연구의 패러다임을 바꾸는 전략 거점이자, 글로벌 수준의 연구 성과를 창출하는 협력 모델 구축으로 이어질 것”이라고 밝혔다.