8개월 만에 50만 추가…MAU는 30만명 넘어

[헤럴드경제=박연수 기자] 에이피알은 메디큐브 브랜드의 모바일 앱 ‘에이지알(사진)’이 글로벌 누적 다운로드 150만건을 돌파했다고 24일 밝혔다.

2025년 5월 100만건 달성 후 8개월 만에 50만건이 추가됐다. 지난해 1월 대비 두 배 수준이다. 에이지알은 메디큐브 뷰티 디바이스 ‘에이지알’과 연동하는 전용 앱이다.

에이지알 디바이스 글로벌 누적 판매량은 1월 기준 600만대를 돌파했다. 2025년 9월 500만대 달성 후 약 1분기 만에 100만대가 늘었다. 월간 활성 이용자 수(MAU)는 2025년 1월 21만명에서 2026년 1월 30만명을 넘어섰다.

에이피알은 커뮤니티 기능 ‘메디큐브톡’, 피부 관리 영상 ‘에이지알TV’, 적립 포인트 사용 ‘포인트샵’ 등을 운영하며 앱 활용도를 높이고 있다. 출석체크, 주간 챌린지 등 참여형 포인트 프로그램과 경품 이벤트도 펼치고 있다.

에이피알 관계자는 “사용자 편의성 개선과 콘텐츠 경쟁력 강화를 통해 에이지알 디바이스와 앱을 결합한 통합 뷰티 플랫폼 경쟁력을 공고히 하겠다”고 말했다.