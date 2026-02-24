자원 순환 강화…연간 약 43톤 폐기물 절감

[헤럴드경제=박연수 기자] 동서식품이 ‘맥심 슈프림골드’ 커피믹스 포장재(사진)에 멸균팩 재활용지를 활용한다고 24일 밝혔다.

종이, 알루미늄, 폴리에틸렌 등 복합 소재로 구성된 멸균팩은 분리가 까다로워 대부분 폐기됐다. 동서식품은 멸균팩에서 알루미늄 층을 분리하고 재활용이 가능한 종이만을 활용해 포장재에 적용했다. 연간 약 43톤 규모의 멸균팩이 재활용돼 자원 효율을 높일 것으로 기대하고 있다.

맥심 슈프림골드에 사용되는 재활용지는 GR(Good Recycled) 인증을 획득했다. GR 인증은 재활용 제품의 품질과 친환경성을 정부가 공식적으로 인증하는 제도다. 해당 포장재가 재활용 원료를 활용하면서도 품질 기준을 충족한다는 의미다.

동서식품 관계자는 “맥심 슈프림골드 커피믹스 멸균팩 재활용지 도입은 자원 순환에 기여하기 위한 노력”이라며 “앞으로도 소비자들이 가치 소비에 동참할 수 있도록 친환경 패키지를 계속 선보이겠다”고 말했다.