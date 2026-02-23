[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 지난 20일 본관 국제회의장에서 ‘학사지도전담교수(Academic Advisor, AA) 발대식’을 열고 학생 맞춤형 학사·진로 설계 지원을 위한 새로운 학사지도 체계를 본격적으로 가동했다.

이번에 도입된 AA 제도는 전공 설계, 학업 역량 강화, 진로 탐색 등 학생 개개인의 필요에 맞춘 학사 상담을 제공하기 위해 마련된 것으로, 주요 대상은 자율전공학부 학생이다.

자율전공학부 학생들은 기존의 전담지도 교수 상담에 더해 AA 기초 전담교원으로부터 학기별 1회 기본 상담을 필수적으로 제공받는다.

또 역량 분석, 학습 방법, 심리·적응, 비교과 연계 등이 필요한 경우에는 분야별 AA 심화 전담교원이 개별 심화 상담을 지원한다.

이와 함께 전공자율선택제 학생, 전공 변경 또는 다전공 학생에게는 기존의 전담 교수 상담 외에도 관련 전공 교수 상담을 추가로 지원하며 신입생 가운데 전공 및 진로의 심화 탐색이 필요한 학생은 AA 전문 진로상담가를 통해 맞춤형 진로지도를 받을 수 있다.

경일대는 이미 △1·2학년 대상 적응 지원 체계인 AS(Adaptation Support) △3·4·5학년 대상 진로 및 취업 지원 체계인 CS(Challenge Support)를 운영하며 학생 성장 단계를 고려한 지도 체계를 구축해 왔다.

이번 AA 제도 도입으로 학부 전 과정에 걸친 촘촘한 학생 지원 체계를 형성해 학생들이 자신의 흥미와 적성에 맞는 전공을 설계하고 성공적인 대학 생활과 사회 진출을 준비할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

박기범 학생처장은 “AA 제도는 학생 한 명 한 명의 상황과 필요를 면밀히 살펴 성장경로를 설계하는 체계적인 지원 장치”라며 “앞으로도 학생 중심의 학사 지원 체계를 고도화해 학업·진로 성공을 위한 기반을 더욱 견고히 하겠다”고 말했다.