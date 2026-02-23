강기정 광주시장, 정준호·전진숙 국회의원 등 참석

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 정다은 북구청장 예비후보가 “지난 주말 선거사무소 개소식을 성황리에 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다”고 23일 밝혔다.

이날 개소식에는 강기정 광주광역시장을 비롯해, 정준호·전진숙 북구갑·을 국회의원, 안평환·조석호 광주광역시의원, 기대서·김건안·신정훈·이숙희·한양임 등 현 북구의원, 고점례·양옥균 등 전 북구의원 등 정치인들이 대거 참석했다.

또 전두환 회고록 소송으로 알려진 김정호 법무법인 이우스 대표변호사와 송창훈, 김정희 전·현직 민변 지부장 등 법조계 인사들이 참석해 눈길을 끌었다.

이어 유봉식 진보연대 상임대표, 정영일 전 전국교수노조 광주·전남지부장, 박대수 전 광주·전남민동협의회 공동대표, 김태진 청년센터장 등 시민사회에서도 동참해 의미를 더했다.

이번 개소식은 공익변론을 주로 맡아왔던 민변 출신 변호사로 광주광역시의회 운영위원장을 역임한 정다은 북구청장 예비후보의 확장성과 정체성을 확인할 수 있었다는 평가다.

특히 안평환·김건안·이숙희 광주시의원 출마예정자, 고점례·신정훈·양옥균 북구의원 출마예정자 등 ONE팀-WIN팀의 축사가 호응을 얻었다.

ONE팀-WIN팀은 매년 5월 망월동 민족민주열사묘역에서 현장안내소에 함께하며 5·18헌법전문수록을 외쳤고, 윤석열 내란종식, 행정통합 등 철학과 가치를 공유하며 연대하는 후보자들이다.

박수현 더불어민주당 수석대변인은 영상축사를 통해 “처음 정치에 입문하면서 많이 떨리고 많이 설레었는데 정다은 부대변인의 마음도 그럴 것이다”며 “정다은 부대변인의 손을 꼭 잡아주시고 걸어갈 걸음마다 북구주민이 증인되어 동행해주시길 바란다”고 응원했다.

정다은 북구청장 예비후보는 “개소식에 참석해주신 모든 분들의 믿음과 사랑을 가슴에 담고 용기있는 선택에 반드시 승리로 보답하겠다”며 “광주특별시 대표도시 북구에 가장 적극적인 변화를 이끌어 내겠다”고 말했다.

한편 정다은 북구청장 예비후보는 민변 출신으로 대한변호사협회 우수변호사에 선정됐고, 더불어민주당 중앙당 부대변인, 이재명 당대표 1급포상(계엄저지, 탄핵인용), 더불어민주당 제21대 대통령선거 이재명 선거대책위 공동선거대책본부장 등을 역임했다.