[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘3·1절 기념자유음악회’를 주최하는 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨가 가수 태진아 측으로부터 법적 대응을 당할 위기에 놓인 것에 대해 “당혹스럽다”고 밝혔다.

22일 전씨는 자신의 SNS를 통해 “태진아씨가 자유콘서트 관련 저를 고발한다는 소식을 들었다”며 “저는 행사업체로부터 (태진아가 출연한다는 내용이 담긴) 행사 안내 포스터를 받아서 출연진 소개를 방송에서 했다”고 전했다.

전씨는 “그런데 지금 갑자기 저를 고발한다니 좀 당황스럽다”며 “아마도 태진아 소속사 측에서 단순 음악회로 알았다가 전한길 주최로 알고는 정치적 외압이나 부담을 갖고 이렇게 대응한 듯하다”고 주장했다.

이어 “지난해 8·15 광복절 자유콘서트 때도 연예인들이 이재명 치하에서 자유 우파 콘서트 참석이 부담된다고 거절하신 분들이 많았다. 씁쓸하다”고 밝혔다.

그러면서 “(콘서트는) 자유 우파가 기죽지 말고 더욱 하나돼 뭉치고 싸우자는 취지”라며 “뜻 맞는 분들이 모두 모여 ‘자유 대한민국 만세’를 외쳐보고자 한다”고 했다.

또 전씨는 추가로 글을 올리고 “태진아에 이어 이재용 아나운서도 자유콘서트 출연 불가 통보를 (했다). 다들 부담이 너무나 클 것”이라며 “연예인들이 무슨 잘못이 있겠냐”고 했다.

그러면서 “공연도 정치색에 따라 눈치를 봐야 하는 현실이 서글플 뿐”이라며 “그럼에도 포기하지 않겠다. 아무도 안 오면 저 혼자서라도 ‘윤어게인’, ‘윤석열 만세’를 목놓아 외치겠다”고 덧붙였다.

앞서 태진아 소속사 진아엔터테인먼트는 다음달 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 콘서트에 태진아가 출연진으로 알려지자 “사실이 아니다”라며 법적 대응을 예고했다.

태진아 소속사 진아엔터테인먼트는 22일 입장문을 내고 정치적 행사가 아닌 일반 행사라고 문의가 들어왔을 뿐 출연하지 않는다고 반박했다.

진아엔터테인먼트는 “며칠 전 행사 관계자가 찾아와 ‘3월 2일 오후 2시에 킨텍스에서 행사 출연이 가능하냐’고 말해 ‘스케줄은 가능하다’고 이야기한 바 있다”며 “지방선거를 앞둔 상황이라 혹시 정치 관련 행사는 아닌지 물었지만 ‘킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사’라고 답변했다”고 설명했다.

태진아 측은 그러나 그다음 날 태진아 사진이 들어간 행사 포스터가 SNS에 퍼졌다며 당혹감을 감추지 못했다. 현재 행사 포스터에서 태진아의 사진은 삭제된 상태다.

진아엔터테인먼트는 “태진아는 그동안 숱한 정치권의 러브콜에 단 한 번도 응하지 않았고 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다”며 “정치적 행사를 일반 행사라고 속여 일정을 문의한 행사 관계자를 명예훼손으로 고소, 고발할 것”이라고 밝혔다.