5월 7일 개막 ‘바냐 삼촌’ 이서진 고아성 5월 22일 개막 ‘바냐 아저씨’ 조성하 심은경

[헤럴드경제=고승희 기자] “날씨는 참 좋군. 목을 매기 좋은 날씨야.”

이번엔 ‘바냐 아저씨’다. 지난해 배우 이영애를 연극 무대로 소환한 대작 ‘헤다 가블러’를 올렸던 LG아트센터와 이혜영의 같은 연극을 올린 국립극단이 올봄엔 ‘바냐 아저씨’로 붙는다. 양쪽 모두 캐스팅이 화려하다.

22일 공연계에 따르면 오는 5월 LG아트센터 서울과 국립극단이 나란히 ‘현대 연극의 거울’인 안톤 체호프의 ‘바냐 아저씨’로 관객과 만난다. LG아트센터 서울의 ‘바냐 삼촌’은 5월 7일부터, 국립극단의 ‘반야 아재’는 5월 22일부터 시작해 같은 날인 5월 31일 막을 내린다.

체호프의 ‘바냐 아저씨’가 뭐길래?

줄거리는 단순하다. 평생을 죽은 누이의 딸 소냐와 시골 영지를 관리하며 매제인 세레브랴코프 교수의 학문적 성취를 위해 물심양면으로 헌신한 바47세 반야의 삶에 균열이 생기며 겪는 감정적 소용돌이가 핵심이다.

그를 뒤흔드는 사건은 매제 때문에 벌어진다. 은퇴 후 젊고 아름다운 새 부인 엘레나와 영지로 돌아온 매제는 바냐가 가지고 있던 존경심을 박살 낸다. 일생을 바쳐 신봉한 교수가 사실은 무능하고 허울뿐인 지식인이었다는 것을 깨닫고, 자신의 청춘이 부정당했다는 절망과 배신을 안게 된다. 심지어 매제는 영지를 팔고 도시로 나가겠다고 하니 바냐의 분노는 걷잡을 수 없다.

‘바냐 아저씨’는 러시아 문학의 ‘황금시대’를 마무리한 대문호 안톤 체호프의 희곡이다. 1899년 모스크바 예술극장에서 콘스탄틴 스타니슬라프스키의 연출로 초연된 작품이다.

이 작품을 해석하는 첫 번째 쟁점은 ‘장르적 성격’에서 나온다. 체호프는 이 희곡을 ‘희극’이라고 분명히 명명했으나, 초연 연출가인 스타니슬라프스키는 ‘비극’으로 재해석했다. 이러한 해석의 충돌은 지금도 이어지는 중요한 화두다.

체호프의 희극성은 인물들이 처한 상황의 부조리에서 나온다. 죽이고 싶을 만큼 미워하는 상대에게 총을 쏘지만 명중은커녕 맞추지도 못하는 바냐의 서투름, 고매하신 교수님이 통풍 때문에 징징거리는 모습엔 실소가 나온다. 하지만 그 웃음 뒤에 가려진 페이소스가 바로 인간 삶의 양면을 보여준다.

관전 포인트는 배우…이서진 고아성 vs 조성하 심은경

나란히 막 올리는 각기 다른 제목의 연극의 첫 번째 관전 포인트는 배우다.

이서진은 LG아트센터 서울의 연극 시리즈를 통해 데뷔 27년 만에 처음으로 무대에 선다. 이서진의 캐스팅 덕에 작품은 파격이 시작된다. 평소 예능과 드라마에서 보여준 츤데레 캐릭터가 인생의 허무를 냉소로 견디는 ‘바냐’와 만날 때 일으키는 화학 작용이 작품의 핵심.

LG아트센터 관계자는 “이번 무대는 장르와 캐릭터의 경계를 넘나들며 과감한 선택을 이어온 그가 관객과 가장 가까운 거리에서 자신의 연기 세계를 다시 한번 확장하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

이서진과 호흡을 맞춘 소냐 고아성 역시 데뷔 20년 만의 첫 연극이다. 고단한 삶을 지탱하는 단단한 성정이 고아성과 딱 맞는 캐스팅이다.

이 무대는 공동창작 집단 양손프로젝트의 손상규가 연출을 맡았다. 화려한 무대보다 택스트의 본질, 배우의 신체성, 인물의 관계에 집중하고 탐구했던 손상규가 두 배우 본연의 색깔을 어떻게 끌어내느냐가 LG아트센터 ‘바냐 삼촌’의 관건이 될 것으로 보인다.

국립극단의 체호프는 제목에서부터 ‘고전의 틀’을 깼다. ‘반야 아재’가 된 ‘바냐 아저씨’는 한국 이름과 한국식 호칭 덕에 러시아의 19세기는 2026년의 서울 외곽으로 옮겨왔다. 주인공 이름 역시 ‘박이보(바냐)’와 ‘서은희(소냐)’다.

배우 조성하는 평생 가족을 위해 헌신했지만 결국 ‘뒷방 늙은이’ 취급을 받게 된 우리 시대 중년 남성의 초상이 된다. 일본과 한국을 오가며 깊은 내공을 쌓은 심은경의 무대 연기도 관전 포인트다.

극본과 연출은 조광화가 만났다. 전작들을 통해 캐릭터를 극한의 상황으로 몰고 가는 연출 스타일은 이번 무대에서도 인간 내면의 숨겨진 욕망과 폭력성, 관계의 딜레마를 보여줄 것으로 보인다. 특히 고전의 정통성을 유지하며 한국 사회의 맥락으로 옮겨온 선언이 흥미롭다.

국립극단 관계자는 “조광화 연출은 원작에 혼란스러운 시대상과 현대적 감각을 더해 스러지는 인간의 욕망과 허상을 표상하는 동시에 내밀한 인간관계에 질량을 더하고 삶의 페이소스를 드리울 것”이라며 “분열과 고독의 한국 사회에 그로테스크함을 간직하였으나 희망을 이야기하는 보드빌로, 익숙하지만 새로운 시대의 동요를 담은 작품이 될 것”이라고 강조했다.