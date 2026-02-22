선제 결승골 도운 손흥민, 7년 2개월만의 ‘손메대전’ 판정승 올해 공식전 2경기에서 ‘1골 4도움’…월드컵 앞두고 청신호 LAFC, 7만 관중 앞 대승…‘디펜딩 챔피언’ 마이애미는 완패

[헤럴드경제=신상윤 기자] 손흥민(33·LAFC)이 리오넬 메시(38·인터 마이애미)와 맞붙은 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 새 시즌 개막전에서 선제 결승골을 도우며 완승을 이끌었다. 반면 친선경기 중 부상을 입은 메시는 공격 포인트를 올리지 못하고 침묵했다. 손흥민은 7년 2개월 만의 ‘손메대전’에서 판정승을 거뒀다.

손흥민은 22일 오전(이하 한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 메모리얼 콜리세움에서 열린 인터 마이애미와의 2026시즌 MLS 개막전에 선발 출전해 전반 38분 다비드 마르티네스의 선제골을 배달했다.

LAFC가 상대 진영에서 공을 가로챈 뒤 이어간 공격에서 손흥민이 페널티지역 안으로 침투하던 마르티네스에게 공을 찔러줬고, 마르티네스가 달려들며 왼발 논스톱 슛으로 마무리해 균형을 깨뜨렸다. 이로써 손흥민은 올 시즌 MLS 첫 도움이자 공식전 2경기 연속 공격포인트를 기록했다.

손흥민은 앞서 LAFC의 올해 첫 공식전이던 지난 18일 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 온두라스의 레알 에스파냐를 상대로 전반전에만 1골 3도움을 몰아치는 ‘원맨쇼’를 펼쳐 팀의 6-1 승리에 앞장선 바 있다.

LAFC는 후반 28분 드니 부앙가와 추가시간 나탄 오르다스의 연속골을 엮어 지난 시즌 MLS컵 챔피언 마이애미를 3-0으로 완파하고 기분 좋게 새 시즌 리그를 시작했다. 손흥민은 팀이 2-0으로 앞서 있던 후반 43분 오르다스와 교체되면서 홈 팬들의 기립박수를 받았다.

이날 경기는 손흥민과 메시와 대결로도 큰 관심을 끌었다. 2023년 여름 마이애미에 입단한 메시와 지난해 8월 MLS 역대 최고 이적료(2650만 달러·약 384억원)에 LAFC에 합류한 손흥민의 맞대결은 MLS에서는 처음이자 2018년 12월 이후 7년 2개월 만이다.

그동안은 손흥민이 토트넘 홋스퍼(잉글랜드), 메시가 바르셀로나(스페인)에서 뛰던 2018-2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 조별리그에서 두 차례 이뤄진 맞대결이 전부였다. 당시 바르셀로나가 1승 1무를 거뒀다.

원래 LAFC의 홈구장은 약 2만2000석 규모의 BMO 스타디움이지만, MLS는 두 선수의 스타성과 쏟아지는 관심도를 고려해 7만7000석 규모의 메모리얼 콜리세움에서 개막전을 치르기로 했다. 이날 경기장에는 7만5673명의 관중이 찾았다.

손흥민은 LAFC의 4-3-3 전형에서 부앙가, 마르티네스와 스리톱으로 나섰다. 메시는 이달 초 마이애미의 프리시즌 친선경기에서 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다쳐 개막전 출전이 불투명해 보였으나 이날 선발 출전해 4-2-3-1 포메이션에서 최전방 공격수 헤르만 베르테라메 아래에 배치됐다.

이번 시즌을 앞두고 마이애미로 이적한 베르테라메는 6월 개막하는 2026 북중미 월드컵에서 한국의 조별리그 상대인 멕시코 대표팀의 스트라이커 자원이다.

전반 초반 LAFC가 몇 차례 득점 기회를 잡았다. 전반 6분 손흥민이 상대 수비 뒤 공간으로 빠져들어가며 패스를 이어받아 골문까지 몰고 갔으나 슈팅 타이밍을 놓친 뒤 쇄도하던 부앙가에게 내줬고, 부앙가가 골문 오른쪽에서 오른발로 슈팅한 공을 골키퍼가 쳐냈다.

이후 전반 13분에는 페널티아크 왼쪽에서 마르티네스가 얻은 프리킥을 손흥민이 오른발로 감아찼으나 수비벽에 막혔고, 흘러나온 공을 손흥민이 재차 오른발로 슈팅했으나 수비 맞고 코너 아웃됐다.

이후 양 팀이 공방이 팽팽하게 이어졌다. 마르티네스가 전반 34분 상대 공을 빼앗은 뒤 페널티지역 안 왼쪽에서 슈팅을 날렸으나 골키퍼 정면으로 향했다.

이후 손흥민의 마르티네스가 선제골을 합작하면서 LAFC가 앞서 나갔다. 마르티네스는 전반 추가시간 부앙가의 패스로 첫 골 때와 비슷한 득점 기회를 맞았으나 이번에는 왼발 슛이 골대 밖으로 향했다.

이어 메시가 페널티아크에서 왼발로 감아 찬 이날 첫 슈팅 역시 골문을 살짝 벗어나면서 전반은 LAFC가 1-0으로 리드를 유지한 채 마쳤다.

후반 들어 마이애미가 이언 프레이를 빼고 파쿤도 무라를 투입한 뒤로 몇 차례 위협적인 장면을 만들어 냈다.

그러나 후반 18분 무라의 크로스에 이은 베르테라메의 헤딩슛이 골대를 벗어나는 등 결실을 보지 못했다.

위기를 넘긴 LAFC는 후반 28분 부앙가의 추가골로 승부를 더 기울였다.

티머시 틸먼이 자기 진영에서 한 번에 길게 넘긴 공을 부앙가가 머리로 떨어뜨리면서 달려 나온 상대 골키퍼를 제친 뒤 빈 골문을 향해 오른발로 차넣었다.

LAFC는 후반 42분 손흥민의 컷백에 이은 부앙가의 슈팅이 수비벽에 막혔으나 손흥민과 교체로 투입된 오르다스가 후반 추가시간 부앙가의 도움으로 쐐기골을 터트려 세 골 차 완승으로 서전을 장식했다. 부앙가는 이날 1골 1도움을 올렸다.