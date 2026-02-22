행안부, 베트남 씨큐텍·일본 리스콘 도쿄 각각 10개 사씩 총 20개 사 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 ‘2026년 재난안전기업 통합한국관’에 참가할 기업을 23일부터 3월 20일까지 모집한다고 22일 밝혔다.

행안부는 국내 우수 재난안전기업의 해외 인지도와 수출 경쟁력을 높이기 위해 2023년부터 일본 국제 소방방재전, 일본 리스콘 도쿄, 베트남 씨큐텍 등 해외 주요 전시회에서 통합한국관을 운영해 왔다.

올해는 ‘베트남 씨큐텍’과 ‘일본 리스콘 도쿄’에서 통합한국관을 운영하고, 우수한 제품과 기술을 보유한 국내 기업의 해외시장을 넓힐 수 있도록 지원한다.

참가기업으로 선정되면 부스 임차료와 물류비 등 전시 비용을 지원받을 수 있고, 수출 상담회와 선도기업 강연 등 현지 시장 진출을 돕는 다양한 프로그램에 참여할 수 있다.

특히, 올해는 해외 온라인 판매망 입점 지원, 해외 구매자 대상 투자설명회 등을 함께 추진해 통합한국관 참가기업의 해외 진출 성과를 높일 계획이다.

신청 방법과 선정 절차 등 자세한 내용은 행안부 누리집 또는 재난안전산업종합정보시스템에서 확인할 수 있다.

김용균 행안부 안전예방정책실장은 “우수한 제품과 기술을 갖춘 재난안전기업의 많은 관심과 참여를 바란다”며 “앞으로도 통합한국관 운영을 통해 재난안전산업이 세계 시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.