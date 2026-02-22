- 연구개발민간전문가(PM), 4대 인공지능 중심 체제 재정비

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부 산하 ICT R&D 전담기관인 정보통신기획평가원(IITP)은 ‘인공지능 3대 강국(G3) 실현’과 ‘국민체감 성과창출’을 위해 ‘인공지능 전환(AX) 중심’으로 조직 기능을 재편·강화했다고 밝혔다.

​IITP는 인공지능 중심 문명사적 대전환기에 신속하고 과감한 인공지능 및 AX 연구개발(R&D)을 위해 기획 기능을 강화하고 R&D가 R&D로 끝나지 않고 실질적 성과로 이어지도록 조직 체계를 보다 견고히 했다.

이를 위해 정책적·산업적 수요에 보다 적극적으로 대응하기 위해 기존 인공지능과 AI반도체 중심의 연구개발민간전문가(PM) 체계를 ▷인공지능 ▷AI반도체 ▷AX융합 ▷피지컬AI 등 4대 분야로 확대·재정비하고 인공지능 R&D 기획체계를 전략적으로 대폭 강화했다.

​또한 국가의 명운이 달린 ‘인공지능 선도국 도약’이라는 정부의 정책 목표를 차질없이 이행하기 위해 조직역량을 집결하고 보다 능동적인 실행력을 확보했다.

인공지능 분야에서 빠른 추격자를 벗어나기 위해 범용인공지능(AGI), 초지능(ASI) 등 차세대 인공지능 기술개발을 기획·지원하도록 AI기술팀의 기능을 강화했다.

인공지능을 활용한 악의적·불법적 범죄에 대한 대응력을 강화하고 보다 안전하고 믿을 수 있는 인공지능을 기획·개발하기 위해 디지털사회혁신팀을 AI안전신뢰팀으로 확대·재편했다.

인공지능의 컴퓨팅 자원 확보·지원, 국내외 산·학·연 협력 연구거점 확대는 물론 인공지능의 성능과 개발 가속화 등을 좌우하는 데이터의 수집·정제·공급 등을 기획·지원하는 AI기반팀을 신설했다.

제조 등 우리 산업의 부가가치를 높이고 노동력 부족 문제 등을 해결하기 위해 인공지능을 실질적 세계에 적용하는 기술개발을 기획·지원하는 전담조직으로서 피지컬 AI팀도 신설한다.

또 방송미디어통신위원회의 R&D 기획·관리, 성과창출·확산 등을 전담하고 방송·미디어의 전주기적 AX를 촉진하도록 방송미디어 전담팀(TF)을 설치했다.

기술개발과 함께 인공지능·AX 인재양성의 중요성이 높아지고 있어 AX대학원, AI·디지털 기반 창업 대학원, AI중심대학 등의 직무를 신설·강화했다.

홍진배 IITP 원장은 “이번 조직 체계 개편과 기능 강화는 대한민국이 인공지능 3대 강국으로 확실히 자리매김하고 AX 선도국가로서의 위상을 굳건히 하는데 기여할 것”이라면서 “연구개발민간전문가(PM) 체제 혁신부터 피지컬 AI팀 신설 등에 이르기까지 전 조직역량을 인공지능·AX에 집중하여 국민이 일상에서 혁신을 체감할 수 있도록 실질적 성과를 만들어내겠다”고 밝혔다.