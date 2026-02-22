[헤럴드경제=정석준 기자] 한미일 고위급 외교 당국자들이 대북 억지와 안보·경제·기술 분야에서 3국의 파트너십을 통한 정책 공조를 강화하자고 한목소리를 냈다.

한국의 위성락 안보실장은 20일(현지시간)부터 이틀간 워싱턴 DC에서 SK그룹 최종현학술원 주최로 열린 제5회 트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD) 행사 영상 축사에서 “대북 억지력 강화와 긴밀한 정책 공조는 여전히 3국 협력의 핵심 축”이라고 강조했다.

위 실장은 “우리 정부가 한반도의 긴장을 완화하고 신뢰를 회복하며 비핵화와 평화를 추구하는 가운데, 3국은 핵심광물 공급망과 인공지능(AI), 양자컴퓨팅, 차세대 원자력 등 신흥기술 분야에서의 대화를 심화하며 경제·산업 영역으로 협력을 확대하고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “이러한 3국 파트너십이 우리가 직면한 불확실성을 완화하는 중요한 메커니즘으로 기능하기를 기대한다”며 “한미일 협력이 보다 넓은 지역의 평화와 번영에도 기여할 것이라 확신한다”고 말했다.

위 실장은 “오늘날 (아시아·태평양) 역내 안보 환경은 불확실성의 증대와 지정학적 경쟁의 심화로 그 어느 때보다 복잡해지고 있다. 안보·경제·기술이 교차하는 지점에서 새로운 유형의 도전이 제기되고 있으며, 북한의 핵·미사일 프로그램의 지속적인 고도화는 역내 긴장을 더욱 고조시키고 있다”고 진단했다.

그는 “이재명 대통령과 트럼프 대통령은 공동 팩트시트를 통해 3국 협력 강화를 약속했으며, 일본 다카이치 총리와는 변화하는 글로벌 환경 속에서 역내 평화와 안정을 위해 양자 및 3자 협력이 중요하다는 데 인식을 같이했다”고 소개한 뒤 “서울과 도쿄 간 관계는 안정적 기반 위에 올라섰다”며 “한미 동맹 또한 두 차례의 정상회담을 통해 안정적으로 관리되고 강화됐다”고 덧붙였다.

강경화 주미한국대사는 “북한 문제를 다루는 데 있어 (한미일) 3자 공조가 핵심적 역할을 하는 동시에, 러시아와의 관계를 확대하는 북한이 역내 및 글로벌 차원의 우려가 되는 상황에 직면한 만큼 중국과의 협력 역시 중요하다”고 말했다.

크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관은 축사에서 “우리 세 나라는 안전하고 번영하는 인도·태평양에 없어서는 안 될 세 개의 기둥”이라며 한미와 미일 양자 동맹이 “역동적이고 선도적인 3자 파트너십으로 발전했다”고 밝혔다.

랜도 부장관은 “우리의 3자 협력은 북한의 지속적인 불법 핵무기 및 탄도미사일 프로그램에 직면해 억지력과 안보를 강화한다”며 “워싱턴, 서울, 도쿄 간 긴밀한 협력은 실시간 정보 공유, 공동 훈련, 전략적 조율로 이어진다”고 강조했다.

또 “중국의 강압적 경제 조치에 직면해 일본과 대한민국에 미국의 철통같은 공약을 강조한다”며 “우리의 안보에 대한 위협은 우리를 분열시키지 않고 단결시킬 것”이라고 말했다.

랜도 부장관은 “우리는 3자 방위 조율을 계속 강화하고, 해양 안보 및 역내 역량 구축에서 실질적 협력을 확대해야 한다”고 밝혔다.

그는 “우리는 함께 반도체에서 배터리, 희토류, 핵심 광물 등 미래 산업을 지탱하는 공급망을 확보하기 위해 함께 노력하고 있다”며 “AI, 양자컴퓨팅, 생명공학을 포함한 핵심·신흥기술에 대해 조율하고 있다”고 덧붙였다.

야마다 시게오 주미일본대사는 축사에서 한미일이 “모든 수준에서 긴밀한 조율을 유지하고 있다”며 “이 없어서는 안 될 3자 협력은 긴밀한 양자 관계에 기반을 두고 있다”고 말했다.

그는 한미일이 “자유롭고 개방된 인도·태평양을 진전시키고, 올해 대화에서 논의될 분야를 포함한 핵심 영역에서 협력을 심화하기 위해 계속 함께 노력할 것”이라고 밝혔다.