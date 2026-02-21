[헤럴드경제=김주리 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 국제경제비상권한법(IEEPA)에 근거해 부과한 국가별 관세가 법원 판결로 무효화되자 곧바로 전 세계 대미 수출품에 10% 추가 관세를 부과하겠다고 나선 가운데, 가상자산 시장은 비교적 안정된 상승세를 유지하고 있다.

21일 오전 10시25분 기준 가상자산 거래소 빗썸에서 비트코인은 24시간 전보다 0.93% 오른 9997만원에 거래되고 있다.

전날부터 1억원 선을 오르내리던 비트코인은 관세 이슈에도 큰 폭의 조정 없이 비교적 안정적인 등락 흐름을 이어가고 있다. 주요 알트코인 역시 동반 강세를 보이며 이더리움은 1.08%, 솔라나는 1.80%, 리플은 1.64% 상승 중이다.

달러 기준 비트코인 가격은 전일 대비 0.88% 오른 6만7870달러로, 트럼프의 추가 관세 발표 직후 6만8000달러선을 일시 상회한 뒤 다시 안정 구간으로 진입한 모습이다.

가상자산 전문매체 코인데스크는 “가상자산을 포함한 위험자산 전반이 관세 이슈에도 세션 내내 완만한 상승세를 유지했다”고 평가했다. 이어 “비트코인은 관세 관련 뉴스로 일시적으로 변동성이 확대됐으나 이를 빠르게 흡수하며 6만8000달러에 근접했고 알트코인 역시 제한적 반등을 보였다”고 글로벌 시장 상황을 전했다.

다만 추세적 상승 전환에는 변수가 적지 않다는 분석도 나온다. 코인데스크는 트레이딩 회사 윈센트의 폴 하워드 디렉터 발언을 인용해 “뚜렷한 거시 충격이 없는 한 가격은 당분간 좁은 범위에서 박스권 흐름을 이어갈 가능성이 크다”고 내다봤다.