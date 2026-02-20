21일 오후 2시까지 구속 정지

[헤럴드경제=한영대 기자] 윤석열 정부와 통일교 간 정교유착 의혹으로 구속 상태로 재판받다가 일시 석방된 통일교의 한학자 총재가 기간 연장을 요청했다.

20일 법조계에 따르면 한 총재 측은 전날 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)에 구속집행정지 기간 연장신청서를 제출했다.

앞서 재판부는 지난 11일 한 총재 측이 건강상 이유로 요청한 구속집행정지 신청을 조건부로 받아들였다. 정지 기간은 21일 오후 2시까지다.

구속집행정지는 피고인에게 중병, 출산, 가족 장례 참석 등 긴급하게 석방할 사유가 있다고 인정될 때 일시 석방하는 제도다. 결정 즉시 효력이 발생하며, 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방)과 달리 보증금 납부 조건은 없다.

한 총재는 정지 기간 구치소 내에서 발생한 낙상 사고에 대한 치료 등을 받은 것으로 알려졌다. 지난해 11월에도 한 차례 구속집행정지를 신청했고, 재판부가 받아들여 사흘간 석방돼 병원에서 치료받았다.

이후 한 총재 측은 석방 상태에서 연장을 요청했으나 재판부가 받아들이지 않아 구치소로 복귀했다.

한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장 등과 함께 2022년 10월 국민의힘 권성동 의원으로부터 경찰의 도박 관련 수사 정보를 전해 듣고 관련 증거를 인멸한 혐의 등으로 지난해 9월 구속기소돼 재판받고 있다.