[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 90% 이상 해외 수입에 의존하고 있는 연구장비의 국산화에 본격 착수한다.

과학기술정보통신부는 연구 현장에서 필수적으로 사용되지만 수입 의존도가 높은 범용 연구장비의 국산화를 위해 ‘범용장비분과’를 신설하고, 20일 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번에 출범한 ‘범용장비분과’는 지난해 7월 발족한 ‘첨단혁신장비 얼라이언스’의 산하 분과로 새롭게 추가됐다.

이 분과는 오실로스코프, 원심분리기, 분광분석기 등 거의 모든 연구기관에서 공통적으로 사용하지만 외산 비율이 높고, 2~3년 내에 국산화 대체가 가능한 장비를 발굴하는 것을 목적으로 한다.

한국표준과학연구원 첨단혁신장비기술정책센터에서 국가연구시설장비 구매현황을 분석한 결과, 연구 현장에서 널리 쓰이는 오실로스코프, 마이크로플레이트 리더, 스펙트럼 분석기 등은 외산 비중이 100%에 달한다. 또 시료절편기(95.8%), 증류/농축기(93.6%), 가스 크로마토그래피(91.0%) 등도 해외 의존도가 매우 높은 상황이다.

과기정통부는 고가의 첨단장비뿐만 아니라, 과학기술 연구 및 연구장비 생태계의 기초가 되는 1억 원 이하의 범용장비 국산화가 시급하다고 판단, 이를 체계적으로 지원하기 위해 산·학·연 전문가들이 참여하는 전담 분과를 신설했다.

이날 회의에는 김성수 과기정통부 연구개발정책실장을 비롯 김병국 과학기술사업화진흥원 원장, 이진환 범용장비분과 위원장(국가과학기술연구회 정책기획본부장), 분과 위원, 관계자 등 20여 명이 참석했다.

이진환 위원장은 “기초장비는 연구개발의 뿌리와 같으며, 이를 외산에 의존하면 국가 과학기술의 자립은 불가능하다”며 “현장의 수요와 국내 기업의 기술 역량을 분석하여, 2~3년 내에 연구 현장에서 대체 가능한 국산 연구장비 생태계 구축이 필요하다”고 강조했다.

참석자들은 얼라이언스와 분과의 운영 방향을 공유하고, 국산화가 시급한 범용장비 수요발굴과 전·후방 산업 생태계 지원 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 “범용장비의 국산화는 국가 연구 생태계 전반의 비용 절감과 함께 국내 연구장비 산업의 전·후방 기업의 수요를 창출하여 연구장비산업의 가치사슬(Value Chain)을 강화하는 효과가 있다”며 “이번 분과 신설을 통해 현장이 체감할 수 있는 실질적인 국산화 성과를 창출하고, 우리 연구자들이 안심하고 사용할 수 있는 국산 연구장비 생태계를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.