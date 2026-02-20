[헤럴드경제=민성기 기자] ‘솔로지옥5’ 출연자 이성훈이 이명박 전 대통령 외손자설에 대해 입장을 밝혔다.

이성훈은 지난 17일 공개된 유튜브 하하 팟캐스트 채널에 출연했다.

이날 영어로 대화로 나누던 이성훈은 “이명박 전 대통령의 손자가 맞느냐”라는 질문에 단호하게 “아니다”라고 답했다. 이어 “이미 공식적으로 사실이 아니라고 밝혀진 내용”이라고도 했다.

또한 이성훈은 해당 루머가 퍼진 것에 대해 “인터넷은 미친 것 같다”는 황당한 심경을 밝히기도 했다.

진행자 역시 “인터넷에 떠도는 모든 정보를 믿어서는 안 된다”고 했다.

이성훈은 지난 10일 종영한 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ 출연자다. 외모와 목소리가 비슷하다는 이유로 이명박 전 대통령의 외손자라는 소문에 휩싸인 바 있다.

‘솔로지옥5’ 제작진은 해당 소문에 “사실무근”이라고 밝힌 바 있다.

김정현 PD는 최근 인터뷰를 통해 “(이 전 대통령과) 되게 닮았다는 의견들이 많았는데 제작진조차 ‘정말인가?’ 싶어 헷갈릴 정도였다”며 “확인해 보니 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 당사자가 미국에 있어서 파악하는 데 시간이 걸렸다”고 했다.

한편 1998년생인 이성훈은 UC 버클리 출신으로, 뉴욕 증권가에서 퀀트 트레이더로 일한다고 알려져 엄청난 스펙으로 주목받았다.