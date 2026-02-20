황경아 남구청장 예비후보, 광주 첫 여성구청장 출사표

20일 오전 9시 후보 중 첫번째 등록

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 황경아 광주 남구청장 예비후보가 20일 오전 9시 남구선관위에 남구청장 예비후보 중 첫 번째로 후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

후보등록을 마친 황경아 예비후보는 “그동안 남구를 두 발로 땀나게 뛰어다니면서 주민들의 말씀을 경청해왔다.”면서 “결론부터 말씀드리자면, 남구민은 3선 구청장을 바라지 않고 있다. 이번 6·3 지방선거를 통해 남구를 새롭게 바꾸고 혁신할 수 있는 일 잘하는 구청장을 주민들은 바라고 있다”고 출사표를 던졌다.

황 예비후보는 “저는 남구를 대한민국에서 가장 잘 사는 지역으로 만들겠다. 전남광주통합특별시를 계기로 도시계획을 새롭게 정비해, 재구조화하겠다.”며 “빈틈없는 꼼꼼한 복지, 청년이 돌아오는 일자리, 강남보다 더 좋은 교육환경, 주민의 쉼과 놀이가 일상인 도시를 만들겠다.”고 강조했다.

이어 “광주 최초 여성구청장이 되어 ‘따뜻한 카리스마’를 보여주겠다.”면서 “‘주민 뜻대로, 행정 제대로’, 오직 주민의 삶을 개선하고 드높이는데 모든 역량을 쏟겠다”고 덧붙였다.

광주 남구의회 3선 의원인 황경아 예비후보는 더불어민주당 광주광역시당 여성위원장(현), 광주광역시 남구의회의장(전), 더불어민주당 정책위 부의장(현) 등 주요 보직을 맡아 광주와 남구 발전을 위해 헌신적인 노력을 펼쳤다.