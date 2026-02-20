김광용 재난안전관리본부장 주재, ‘봄철 산불방지 관계기관 대책회의’ 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 올해 들어 건조한 날씨가 이어지면서 산불이 전년 대비 1.8배 늘었다. 정부가 산불 대응체계를 가동하는 등 총력 대응에 나선다.

행정안전부는 20일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 ‘봄철 산불방지 관계기관 대책회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 행안부·과학기술정보통신부·교육부·국방부·문화체육부·농림축산식품부·산업통상부·보건복지부·기후에너지환경부·국토교통부, 경찰청·소방청·농촌진흥청·국가유산청·산림청·기상청, 방송미디어통신위원회 등 중앙부처와 17개 시도, 한국전력·도로공사·국립공원공단 등 공공기관이 참석했다.

이번 회의는 산불 발생 건수와 피해 면적이1월 1일~2월 18일 기준)이 지난해 63건, 21.06ha에서 올해 111건, 255.93ha로 증가하고 당분간 건조한 날씨가 지속될 것으로 전망되면서 산불 예방과 대응 태세를 점검하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 국가 총력 대응체계와 기관별 점검·단속, 홍보 등 예방 중심의 산불 방지 대책을 공유하고, 기관 간 협력 방안을 논의했다.

김광용 본부장은 “국민의 안전에 관한 한 지나친 것이 모자란 것보다 백배 낫다”라는 이재명 대통령의 국무회의 발언을 강조하며 “산불 발생 시 가용한 자원을 총동원해 초기 진화에 총력을 다하고, 선제적 주민 대피 등 인명피해 방지를 최우선으로 조치할 것”을 요청했다.

김 본부장은 특히 ▷산불 취약지역 점검 강화 ▷산림 인접 지역 영농 부산물 파쇄 ▷산림 인접지 건축물 화재의 산불 확산 방지 ▷불법 소각 단속 강화 등 사전점검과 철저한 예방 조치를 강조했다.