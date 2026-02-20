SK브로드밴드 차세대 무선 공유기 기존 와이파이 대비 2배 빠른 속도 신호 확장기 ‘윙즈’로 사각지대 제로

차세대 무선 표준 기술을 적용한 SK브로드밴드의 공유기, ‘기가 와이파이 7’(Giga WiFi 7)가 눈길을 끌고 있다. 데이터 전송 속도는 높이고, 버벅거림은 낮춰 성능을 강화한 것은 물론, 디자인도 잡았다.

20일 SK브로드밴드에 따르면 기가 와이파이7은 기존 와이파이6보다 2배 빠른 최대 2.88Gbps(5GHz 기준) 속도가 특징이다.

고화질 영상 스트리밍부터 고사양 게임까지, 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 여러 대의 기기를 한꺼번에 연결해도 버벅거림 없이 쾌적하게 즐길 수 있다. 특히 상황에 따라 2.4GHz와 5GHz 주파수 대역을 동시에 연결하는 멀티 링크 기술(MLO)을 적용해 가장 적합한 경로를 자동으로 선택함으로써 집안 어디서든 지연 없는 빠른 인터넷 속도를 경험할 수 있다.

고객들의 주요 불만 사항인 무선 신호 음영 구역 문제는 와이파이 신호 확장기인 ‘윙즈’를 통해 대응한다. 기가 와이파이 7 공유기와 윙즈를 연동하면 구조가 복잡하거나 방이 많은 가구에서도 사각지대 없이 무선 신호를 확장할 수 있다. 윙즈는 설치부터 사후 관리(A/S)까지 별도의 추가 비용 없이 통합 관리 서비스를 제공해 사용자 편의성을 높였다.

디자인 측면에서는 기존의 돌출형 외부 안테나 대신 접이식 플랫 안테나 구조를 채택했다. 미니멀한 외형을 바탕으로 거실이나 책상 등 실내 인테리어와 조화를 이룰 수 있도록 설계됐으며, 이러한 심미성을 인정받아 ‘일본 굿디자인 어워드 2025’에서 본상을 수상했다. 아울러 친환경 브랜드 ‘플리츠마마’와 협업해 안테나 커버를 교체할 수 있는 한정판 액세서리를 출시하는 등 커스터마이징 요소도 더했다.

가격 경쟁력 또한 확보했다. 기존 SK브로드밴드 와이파이 통합 상품 이용자는 월 1100원의 추가 임대료만으로 기가 와이파이 7 단말로 업그레이드할 수 있다. 이는 1기가 유무선 결합 상품 기준 업계 최저 수준의 요금 체계다.

SK브로드밴드는 고화질 영상 스트리밍, 고사양 온라인 게임, 화상회의 등 대용량 트래픽이 발생하는 환경을 주요 타겟으로 설정했다. 가족 구성원이 각기 다른 공간에서 스마트폰, 태블릿, 노트북 등을 동시에 사용하더라도 안정적인 속도를 유지하는 데 초점을 맞췄다.

예컨대 엄마는 거실에서 스트리밍으로 드라마를 보고, 아빠는 서재에서 화상회의를 하고, 아이는 방에서 온라인 게임을 하고, 동생은 태블릿으로 유튜브를 시청해도 기가 와이파이7 하나면 가족 모두가 동시에 와이파이를 사용해도 끊김 없이 빠른 속도를 경험할 수 있다.

SK브로드밴드는 “기가 와이파이7은 집에서 와이파이를 많이 쓰는 유저들을 위해 성능과 디자인, 가격 경쟁력까지 모두 갖춘 팔방미인 같은 상품”이라며 “앞으로도 차별화된 프리미엄 통신 경험을 제공할 수 있도록 다양한 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다. 박혜림 기자