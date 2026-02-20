발전소·터미널·항만 동시 조성 LNG밸류체인 성공모델 해외이식

SK이노베이션이 베트남에 건설 예정인 총사업비 약 23억달러(약 3조3000억원) 규모의 초대형 액화천연가스(LNG) 발전 프로젝트 사업자로 선정됐다.

SK이노베이션은 베트남 국영 석유가스그룹(PVN) 산하의 발전 전문 회사인 PV Power, 베트남 기업인 NASU와 결성한 컨소시엄이 응에안성 정부로부터 ‘뀐랍 LNG 발전 사업’의 사업자로 선정됐다고 19일 밝혔다. 이 사업은 하노이 남쪽 220km 지점인 응에안성 뀐랍 지역에 ▷1500메가와트(MW)급 가스복합화력발전소 ▷25만㎥급 LNG 터미널 ▷전용 항만을 동시에 짓는 대규모 인프라 구축 프로젝트다.

SK이노베이션은 베트남 내 선도 국영 발전 회사인 PV 파워, 현지 기업 NASU와 컨소시엄을 맺고 사업에 참여한다. 2027년 착공 후 2030년 터미널과 발전소를 준공한다는 목표다. 현지 업체와 협업해 안정성을 갖추는 한편, SK의 LNG 발전사업 운영 경험 및 직접 보유한 북미·호주 가스전 등 글로벌 LNG 밸류체인 역량으로 시너지를 낸다는 계획이다.

SK는 뀐랍 LNG 터미널 구축 후 인근지역 발전소 등에 가스를 공급하는 허브 터미널로 확대 운영하는 방안도 구상 중이다.

SK이노베이션은 지난 4년간 베트남 정부와 공동 연구 등을 통해, 베트남 산업화와 탄소중립 달성을 동시에 기여할 장기 로드맵을 수립했다. 베트남은 급격한 산업화와 인구 증가로 전력이 부족하다. SK이노베이션은 우선 LNG로 전력 공급을 충당하고, 장기적으로는 무탄소 전원으로 전환을 추진하는 대안을 내놨다.

최태원 SK그룹 회장은 지난해 2월과 8월, 또 럼 서기장과 잇달아 면담하며 이런 구상을 구체화한 안을 제시했다. 베트남의 경제성장과 안정적 에너지 공급에 기여할 전략을 고도화한 ‘에너지-산업 클러스터(SEIC)’ 모델이다. SEIC 모델은 LNG 발전소의 안정적인 전력 공급을 기반으로 베트남 지역별 산업 육성을 지원하는 내용이다.

이번 사업자 선정은 SK이노베이션이 국내 민간 기업 최초로 완성한 LNG 밸류체인 성공 모델을 해외 시장에 그대로 이식한 첫 사례다. SK이노베이션은 베트남 전역에서 추가 사업 기회를 발굴해 SEIC 모델을 본격화한다는 구상이다. 이를 통해 현재 연간 600만톤 수준인 글로벌 LNG 포트폴리오를 2030년까지 1000만톤 규모로 키워 글로벌 메이저 사업자로 도약한다는 계획이다. 고은결 기자