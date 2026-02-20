주요 4개사에 AI 기반 시스템 적용 내부통제 패러다임 전환 주도 앞장

하나펀드서비스는 딜로이트 안진회계법인과 공동 개발한 AI 기반의 ‘책무관리시스템’을 주요 4곳의 중소형 자산운용사에 제공한다고 20일 밝혔다.

하나펀드서비스는 지난해 11월 토러스자산운용과 구도자산운용을 시작으로, 12월 HDC자산운용, 그리고 올해 1월 신영자산운용까지 주요 4곳의 중소형 운용사들과 ‘책무관리시스템’ 계약 체결을 실시했다.

올해 자산운용업계의 책무구조도 도입에 앞서 이번 ‘책무관리시스템’ 제공을 통해 디지털 혁신의 내부통제 체계를 선제적으로 적용해 책무관리 솔루션 시장을 선도한다는 방침이다.

하나펀드서비스는 지난해 5회에 걸쳐 자산운용사를 초청해 책무구조도 관련 설명회 및 시스템 시연회를 개최했으며, 파트너사 요청사항을 적극 반영하여 시스템 개발을 완료했다. 또한 자산운용사 맞춤형 개별 시연회를 준비 중이다.

하나펀드서비스는 올해 7월 지배구조법 개정안 시행 전까지 더 많은 운용사에 최적화된 솔루션을 제공할 계획이며, 일반사무관리 시장에서 쌓아온 신뢰를 바탕으로 책무관리 영역에서도 고객의 리스크를 해소하는 전략적 파트너로서의 입지를 확고히 한다는 방침이다.

김덕순 하나펀드서비스 대표는 “자산운용업계의 책무구조도 도입은 단순 규제 대응을 넘어 대한민국 금융업 전반이 글로벌 수준의 투명성을 갖추는 중대한 전환점이 될 것”이며 “자산운용사는 본업인 투자와 운용에 집중할 수 있도록 하나펀드서비스가 안정적인 내부통제 환경을 구축하는데 모든 역량을 집중하고 규제 대응에 힘이 되는 든든한 파트너가 되겠다”고 말했다.

한편, 하나펀드서비스는 지난해 7월 딜로이트 안진회계법인과 업무협약을 맺고 ‘금융사 책무구조도 컨설팅 및 관리 시스템 개발’을 위한 전담 TFT를 구성해 중소형 자산운용사의 책무구조도 도입을 위한 다양한 지원을 이어오고 있으며 ‘책무관리시스템’의 지속적인 고도화를 추진해 나가고 있다. 정호원 기자