삼성전자·LG유플러스와 업무협약

우리은행은 지난 19일 삼성전자, LG유플러스와 1020 미래세대 고객 유치를 위한 공동 마케팅 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 금융·모바일·통신 분야를 대표하는 3사가 협력해 모바일 환경에 익숙한 1020세대의 라이프스타일에 맞춘 금융 서비스를 제공하고 디지털 기반 고객 접점을 확대하기 위해 마련됐다.

3사는 이번 제휴를 통해 ▷1020 미래세대 타깃 공동 마케팅·프로모션 추진 ▷‘삼성월렛머니’ 서비스 홍보 ▷우리은행 고객에게 휴대폰 특판 등 다양한 협업을 이어갈 계획이다.

특히 모바일과 간편결제에 익숙한 1020세대를 중심으로 실질적인 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

정진완(가운데) 우리은행장은 “이번 협업은 금융에 모바일·통신 서비스를 결합해 미래세대 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위한 것”이라며 “앞으로도 다양한 산업과의 전략적 제휴를 통해 미래세대 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다. 김은희 기자