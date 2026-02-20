‘제주응급의료지원단’ 사회적 안전망 구축 농·축산물 글로벌화…1차산업 수입 5조 위축됐던 관광산업 회복세 ‘지속가능’ 방점 ‘4·3특별법’ 희생자 보상 올해 완료 최선 우주산업, 일자리 창출 통해 인재 선순환 지지부진한 제2공항…조속히 건설돼야

제주도가 변화하고 있다. 아름다운 풍광을 활용한 관광산업과 청정자연 기반 농축수산업 등 1차산업에서 한화 제주우주센터를 활용한 우주산업 등 첨단산업으로 제주도의 경제 구조가 바뀌고 있다. 그 변화의 중심에는 2022년 7월부터 도정을 이끈 오영훈 제주특별자치도지사가 있다. 오 지사는 최근 헤럴드경제와 서면과 전화로 이뤄진 인터뷰에서 민선 8기 주요 성과로 복지·의료·안전을 아우르는 사회적 안전망 구축을 꼽았다. 그는 “2024년 2월 제주 맞춤형 응급의료체계인 제주응급의료지원단이 출범하게 됐다”며 “병원 간 사전 정보를 공유하고, 소방과 응급의료기관 간 119 핫라인을 구축해 긴급환자가 진료를 받게 되는 시간을 절반으로 단축할 수 있었다”고 말했다.

제주의 생명산업인 1차산업 분야에서도 성과가 있었다고 오 지사는 강조했다. 그는 “역대 최대치인 1차산업 조수입 5조원 시대를 열 수 있었다”며 “지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담을 계기로 국내 최초로 싱가포르에 제주산 축산물(한우·돼지고기)을 수출하게 됐다”고 설명했다. 추진이 지지부진하다는 평가를 받는 제2공항에 대해서는 “주요 쟁점 사항인 조류 충돌 위험 등에 대한 중대한 하자 또는 위험이 없을 시 제2공항은 조속히 건설돼야 한다”고 했다. 다음은 오 지사와 일문일답.

-3년 8개월 동안 도정을 이끈 소감은.

▶위기의 순간마다 ‘행정의 존재 이유는 결국 도민의 삶의 질 향상’이라는 원칙을 놓치지 않으려고 노력했다. 재임 기간 도민의 안전과 생명, 일상에 가장 먼저 닿는 분야부터 바꾸고자 했다. ‘응급실 뺑뺑이 없는 제주’를 위해 제주 맞춤형 응급의료체계를 구축해 골든타임을 획기적으로 단축했고, 제주가치돌봄과 건강주치의 시범사업을 통해 돌봄과 의료의 공백을 메우는 데 힘썼다. 청소년 대중교통비 전면 무료화 역시 이동권을 넘어 도민 삶의 기본권을 확장하는 정책이었다고 생각한다. 또 1차산업, 탄소중립, 우주산업 등 제주의 미래 먹거리를 준비하는 데에도 집중했다. 제주의 강점을 살린 산업 혁신과 에너지 전환, 첨단산업 기반 구축은 단기 성과를 넘어 다음 세대에게 물려줄 제주 경쟁력의 토대가 될 것이다. 무엇보다 과정을 중요시했다. 충분히 설명하고, 듣고, 설득하려 애썼다.

-재임 기간 아쉬웠던 점이 있다면.

▶성공과 실패를 떠나 정책은 ‘도민의 삶을 위한 것’이다. 도민과 제주에게 이익이 된다면 실패를 두려워하지 않고 해야 한다고 본다. 굳이 다시 결정을 되돌릴 수 있다면 제주형 기초자치단체 설치 논의를 민선 9기로 넘기게 된 것이 가장 아쉬움으로 남는다. 2024년 말 비상계엄으로 국정 공백이 발생했고, 행정안전부 장관도 공백 상태가 된 것이 주민투표와 후속 논의 중단의 주요한 요인으로 작용했다. 무엇보다 입법부, 원로, 정부부처와 더 긴밀히 소통하고 도민들을 더 찾아다니며 귀를 열었어야 했다고 본다. 또 3개 시를 설치했을 때 어떻게 균형 있는 세입 여건을 만들지에 대한 설명이 조금 부족했던 것 같다.

-국회의원 시절 ‘4·3특별법 개정안’을 대표발의, 통과시키는 데 역할을 했다고 들었다. 해당 법안에 따른 국가 보상금 지급의 진행 상황은.

▶국회의원이던 2021년 10월 28일 제주 4·3사건 희생자에 대한 보상을 주요내용으로 4·3특별법 개정안을 대표발의했다. 해당 법안은 같은해 12월 9일 국회 본회의를 통과, 2022년 1월 11일 공포됐다. 제주 4·3사건에 대한 실질적 보상이 이뤄지도록 제도적 기반을 마련했다. 2022년도 하반기부터 희생자와 유족으로부터 보상금 지급을 위해 신청과 접수를 받아 이달 현재까지 지급한 보상금은 총 6413억원이다. 신청 희생자 1만2470명 중 66%인 8280명의 희생자, 8만6790명의 청구권자가 지급받았다. 올해에는 남아있는 신청 희생자에게 올해 예산 2000억원 전액을 지급할 수 있도록 최선을 다하겠다. 더불어 지난해 4월 11일, 제주4·3 기록물이 유네스코 세계기록유산에 등재되며, 세계가 제주의 아픔을 인류 보편적 가치로 확산시킬 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

-경기침체 등으로 제주의 관광산업이 타격을 받았다는 이야기가 들린다. 엔저 등으로 일본으로 여행도 늘었다. 제주 관광산업 발전을 위한 복안이 있나.

▶2년 전 비상계엄, 무안공항 제주항공 여객기 참사 등의 여파로 지난해 2월 제주를 찾는 내국인 관광객 수가 전년 동기 대비 18.2%까지 급감했다. 침체된 관광산업을 살리기 위해 대국민 여행지원금 ‘제주의 선물’ 지원(단체관광 인센티브), 여행주간 운영, 대도시 팝업을 통한 홍보, 지속가능한 제주관광을 위한 ‘제주와의 약속’ 등 다양한 관광정책을 펼쳤다. 이에 힘입어 전통적인 비수기인 같은 해 6월 전년 동기 대비 1.0% 증가하면서 반등이 시작, 11월에는 증가율을 14.2%까지 끌어올렸다. 마침내 12월 12일, 그해 누적 관광객 수(1313만239명)으로 전년 동기(1312만9559명)를 뛰어넘었다. 제주도에서 관광은 기간산업이다. 제주도는 일정 수준 이상의 관광수요를 지속적으로 확보하면서도 질적 성장을 통한 지속가능한 관광을 함께 도모해야 한다. 올해 관광정책의 방향은 안정적 수요를 확보하기 위한 다양한 정책을 시행함과 동시에 체류형 관광으로의 전환을 통해 질적 성장을 함께 견인할 예정이다. ‘2026 더-제주 포시즌 방문의 해’ 캠페인을 통해, 제주의 문화와 자연을 결합한 사계절 테마를 설정하고 그 테마를 중심으로 체류형 관광 프로그램을 대폭 확충하려고 한다.

-설 명절 전 농림축산식품부는 농축산물 할인 지원 품목에 제주 감귤을 포함했다. 그러나 미국산 만다린이 무관세 수입될 예정이다. 제주 농산물의 국내외 여건이 많이 변화돼 고민이 많을 것 같다.

▶현재 올해산 만감류 가격은 안정세로 돌아섰다. 농산물수급관리연합회의 1만톤 매취사업 계획이 발표되고, 고향사랑기부와 설날 답례품으로 가격 할인이 추진되면서 한라봉은 8%, 천혜향은 12%, 레드향 6% 정도 가격이 상승세를 타면서 미국산 만다린에 대한 농가 불안감도 줄어들고 있다. 미국산 만다린은 환율과 수입 유통 비용이 오렌지보다 높아 국내 시장 물량을 확대하기는 쉽지 않을 것이다. 반면 제주 감귤은 세계무역기구(WTO), 자유무역협정(FTA) 협상 이후 연간 17만톤에 달하는 오렌지 수입 속에서도 감귤산업 종사자 여러분의 헌신과 열정 덕분에 탄탄한 경쟁력을 갖추고 있다. 국민 소비자 선호도 역시 제주산이 훨씬 높게 나타나고 있다. 제주도는 감귤 조수입 1조원 시대가 이어지도록 역할을 다하겠다. 농가, 생산자단체와 함께라면 어려운 여건을 이겨낼 수 있다고 믿고 있다. 제주는 척박한 땅에 세계를 사로잡을만한 감귤산업을 일궈낸 저력이 있다.

-제주를 찾을 때마다 느끼는 건데, 제주시를 중심으로 교통체증이 심하다는 인상을 받았다. 트램, 도심항공교통(UAM) 등 도심교통 발전 방안은.

▶연간 1000만명 이상의 관광객이 찾는 제주는 생활인구와 관광인구가 맞물려 일부 시각·지역에 교통체증이 빈번히 일어나는 편이다. 제주도는 이를 해소하기 위한 방안 중 하나로 민선 8기 핵심과제인 UAM 상용화를 추진하고 있다. 2023년 9월 수립한 제주형 UAM 상용화 추진계획을 바탕으로, 지난해 10월 버티포트 건설공사 기본계획 용역을 완료했다. 덕분에 지난해 전국 최초로 국토교통부 UAM 지역시범사업(예산지원형)에 선정돼 국비 10억원을 확보했고, 올해 버티포트 기본설계를 거쳐 시범운용구역 지정을 받을 계획이다. 국정과제에 따라 정부의 2028년 상용화 목표에 맞춰 제주 UAM 지역시범사업을 추진하게 된다.

-제주도는 지난해 10월 기후에너지환경부와 ‘2035 제주 탄소중립 추진 협의체’를 구성하고 현대자동차그룹과도 협약하는 등 탄소중립에 앞장서고 있다. 탄소중립에 대한 제주도의 계획은.

▶기후행동이 도민의 소득으로 이어질 수 있는 온실가스감축 도민실천 마일리지 플랫폼을 구축하여 탄소중립 실천 확산을 도모하고자 한다. 아울러 그린수소 분야는 2022년 9월 ‘그린수소 글로벌 허브 구축계획’, 지난해 5월 ‘재생에너지·그린수소 기반의 2035 에너지대전환 시나리오’ 등 정책발표와 함께 현장에서 에너지전환의 해법을 찾고 증명해내는 데 집중했다. 그중 가장 큰 성과는 재생에너지를 그린수소로 전환, 수소버스와 수소승용차를 운영하는 국내 유일의 그린수소 생태계를 조성한 것이다. 현재 제주에서 진행되고 있는 그린수소 생산 프로젝트 사업은 5개로, 규모는 2062억원에 달한다.

-한화그룹과 우주센터를 세우는 등 우주산업에도 제주도가 전력을 기울이고 있다고 들었다. 개인적으로 제주도는 적도와 가까워 우주센터 등에 좋은 입지라고 생각한다.

▶우주산업의 경우 민선 8기 최대 성과중 하나인 한화 제주우주센터의 준공을 통해 제주가 대한민국 우주산업의 혁신 거점임을 증명했다. 이 같은 인프라를 바탕으로 지난달부터 본격적인 위성 생산 체제에 돌입했다. 아울러 지난해 12월 31일 하원테크노캠퍼스 산업단지 지정 고시가 완료되며, 행정적 토대가 완비됐고, 특히 부지 내에 국가 위성 운영의 핵심인 KPS(한국형 위성항법시스템) 유치가 확정되며 민·관이 공존하는 우주산업 허브로서의 위상을 확보했다. 제주 우주산업의 경우 눈앞의 ‘수확 단계’로 접어든 만큼 올해는 도민들이 일자리 등 확실한 변화를 체감할 수 있도록 하겠다.

특히 최근 준공된 한화 제주우주센터를 중심으로 ‘제작과 발사’가 한 곳에서 이뤄지는 국내 유일의 생태계를 가동하겠다. 이를 통해 관광·1차산업 중심이던 제주의 경제 체질을 첨단산업으로 확실히 바꾸겠다. 도민이 가장 반길 성과인 ‘양질의 일자리’를 만들겠다. 실제 제주 청년들이 실제 한화시스템 등 앵커 기업에 채용되는 ‘인재 선순환 구조’가 현실이 되고 있다. 현재 도내 우주 산업 종사자는 196명으로, 전년(133명) 대비 47% 증가했다. 이중 도민 비중은 68.4%(134명)로 실질적 고용효과를 나타내고 있다. 제주도는 청년이 꿈을 위해 고향을 떠나지 않도록 인재 양성뿐만 아니라 양질의 일자리를 지속적으로 창출해 나가겠다.

-6월에는 지선이 기다리고 있다. 앞으로의 계획과 포부가 있다면.

▶혼자서는 어렵지만 항상 제 손 꼭 잡아주신 도민 여러분만 바라보며, 남은 임기 동안은 도정의 책임자로서 맡은 바 소임을 끝까지 다하는 데 집중하고자 한다. 제주도는 도민의 장바구니 부담은 가볍게, 소상공인의 매출은 든든히 지켜드리며 지역 경제에 온기가 돌 수 있도록 끝까지 챙길 것이다. 어제보다 오늘이 조금이라도 나아지도록, 도민 여러분과 함께 제주의 내일을 키워가도록 끝까지 책임지는 도정의 모습으로 여러분과 만나겠다. 신상윤 기자