“산업정책은 고용·노동조건 직결…정부–노동계 대화 자연스러운 과정” 익명 인용·추정 보도 비판…“협조 요청 아닌 산업정책 영향 논의 자리”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국노동조합총연맹(한국노총)이 산업통상부 관계자의 노총 방문 면담을 두고 ‘양대 노총 눈치보기’라는 일각의 평가에 대해 “정책 소통 과정”이라며 정면 반박했다.

한국노총은 20일 대변인 논평을 통해 “산업 정책은 고용과 노동조건, 지역경제에 직접적인 영향을 미치는 만큼 정부 부처와 노동계 간 소통은 지극히 자연스러운 정책 과정”이라며 이같이 밝혔다. 이어 “교육 정책이 교원·학부모와의 협의를 필요로 하듯, 산업·에너지·디지털 전환 과정에서도 관계 부처와 노동계 간 대화는 필요하다”고 강조했다.

앞서 일부 매체는 산업부 관계자의 한국노총 방문을 두고 ‘저자세 행보’ 또는 ‘노총 협조를 구하기 위한 행보’라는 취지로 보도했다. 이에 대해 한국노총은 “이번 면담은 특정 사안에 대한 협조 요청이나 입장 조율이 아니라 산업 정책이 노동에 미치는 영향과 노동의 산업정책 파급을 함께 고려하자는 취지의 의견 교환 자리였다”고 설명했다.

특히 익명 인용을 통한 해석성 보도에 문제를 제기했다. 논평은 “일부 보도에서 ‘노총 협력을 구해야 하는 상황이라 몸을 숙였다’거나 ‘노동계를 자극하지 말자는 분위기’라는 식의 추정적 서술이 등장했지만 이는 확인되지 않은 해석”이라며 “정책 소통의 취지를 왜곡한 점은 심히 유감스럽다”고 밝혔다.

그러면서 산업·에너지 전환 과정에서 ‘정의로운 전환’을 위한 사회적 대화를 지속해 왔다며 향후에도 정부·국회·경영계와의 소통을 이어가겠다는 입장을 재확인했다. 한국노총은 “산업 전환기 노동자의 권익 보호와 지속가능한 산업 발전을 위해 책임 있는 사회적 대화를 강화하겠다”고 덧붙였다.