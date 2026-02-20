EX30 Core 보조금 적용 시 3600만원대 할인가 3월 1일부터 적용 전기차 대중화 승부수 옵션 그대로 두고 공식가 조정

[헤럴드경제=정경수 기자] 볼보자동차코리아가 프리미엄 순수 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘EX30’과 ‘EX30 크로스컨트리(EX30CC)’의 공식 판매 가격을 내달 1일부터 대폭 낮춘다. 옵션 축소 없이 판매가를 낮추는 전략을 통해 전기차 구매 부담을 낮추고, 전기차 대중화를 가속하겠다는 구상이다.

볼보자동차코리아는 EX30 엔트리 트림인 ‘Core’ 가격을 기존 4752만원에서 761만원 인하된 3991만원으로 책정한다고 20일 밝혔다. 친환경차 세제 혜택 후 기준으로 ‘Ultra’ 트림은 700만원 내린 4479만원, 브랜드 최초 전기 크로스컨트리 모델인 EX30CC Ultra는 700만원 인하된 4812만원에 판매된다.

특히 EX30 Core는 3000만원대에 구매 가능한 수입 프리미엄 전기 SUV로 가격 경쟁력을 크게 끌어올렸다. 여기에 전기차 보조금까지 더하면 실구매가는 더욱 낮아진다. 서울시 기준 예상 보조금(국고·지자체 합산)을 적용할 경우 EX30 Core와 Ultra는 각각 3670만원, 4158만원에 구매 가능하다. EX30CC Ultra는 288만원의 보조금을 적용받아 4524만원 수준이다.

이번 가격 조정은 일시적 할인이나 옵션 축소에 따른 인하가 아니라, 최상위 수준의 안전·편의 사양을 그대로 유지한 채 공식 판매가격을 낮췄다는 점이 특징이다. 본사와의 협의를 통해 한국 시장 전략 차원에서 단행된 조치로, 더 많은 고객이 볼보의 전동화 모델을 경험하도록 하겠다는 의지가 반영됐다.

EX30은 66㎾h 삼원계(NCM) 배터리와 후륜 기반 싱글 모터 익스텐디드 레인지 단일 파워트레인을 탑재했다. 최고출력 272마력, 최대토크 35.0㎏·ｍ의 성능을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.3초 만에 도달한다. 1회 충전 시 복합 기준 351㎞를 주행할 수 있다.

EX30CC는 동일 용량 배터리에 듀얼 모터를 결합한 사륜구동(AWD) 트윈 모터 퍼포먼스 모델이다. 최고출력 428마력, 최대토크 55.4㎏·ｍ로 0→100㎞/h 가속 3.7초의 성능을 낸다. 1회 충전 주행가능거리는 복합 기준 329㎞다.

볼보자동차코리아는 가격 경쟁력 강화와 함께 업계 최고 수준의 보증·서비스도 유지한다. 5년 또는 10만㎞ 무상 보증 및 소모품 교체 서비스, 8년 또는 16만㎞ 고전압 배터리 보증을 기본 제공한다. 아울러 15년 무상 무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 5년 무상 5G 디지털 패키지 등도 지원한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 가격 인하는 한국 시장의 중요성을 반영해 본사와의 긴밀한 협의 끝에 결정됐다”며 “가격 경쟁력을 갖춘 EX30과 EX30CC를 통해 프리미엄 전기차의 대중화를 선도하겠다”고 말했다.