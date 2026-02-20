최신 출제 경향 분석·단기 합격 전략 공개 초보수험가이드·플래너 PACK 무료 제공 설명회 신청자에 수강료 지원 쿠폰 한정 지급

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌이 2026년 전산세무회계 시험을 준비하는 수험생을 대상으로 온라인 합격전략 설명회를 연다.

에듀윌은 20일 ‘2026 전산세무회계 합격전략 온라인 설명회’를 개최한다고 밝혔다. 이번 설명회는 2026년 최신 시험 출제 경향을 분석하고, 단기간 내 합격을 목표로 한 학습 전략을 제시하기 위해 마련됐다.

설명회 영상에는 에듀윌 전산세무회계 대표 교수진이 직접 출연해 과목별 핵심 이론과 고득점 공략 포인트를 정리한다. 실전 문제 풀이 접근 방식과 시간 관리 전략 등 실제 시험장에서 활용 가능한 노하우도 함께 공개한다.

특히 전산세무회계를 처음 준비하는 초보 수험생을 위해 단계별 학습 로드맵을 구체적으로 안내하는 데 초점을 맞췄다. 이론 정리에 그치지 않고, 학습 순서와 전략을 체계적으로 제시해 시행착오를 줄이도록 구성했다는 설명이다.

설명회 오픈을 기념한 수험생 지원 혜택도 마련했다. 설명회 기간 내 신청자에게는 전산세무회계 주요 과정에 적용 가능한 수강료 지원 쿠폰을 제공한다. 해당 혜택은 일정 기간 한정으로 운영된다.

또한 참여자 전원에게는 ‘초보수험가이드’와 ‘플래너 PACK’을 무료로 제공한다. 초보수험가이드는 시험 준비 초기 단계에서 필요한 기초 정보를 담았고, 플래너 PACK은 체계적인 학습 계획 수립을 지원하는 자료다.

에듀윌 관계자는 “2026년 시험을 준비하는 수험생들이 학습 방향을 명확히 설정하고 효율적으로 준비할 수 있도록 전략과 혜택을 함께 구성했다”며 “체계적인 합격 전략을 통해 원하는 결과를 얻을 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

설명회 신청과 세부 내용은 에듀윌 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.