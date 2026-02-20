[헤럴드경제=이원율 기자]페루의 임시 대통령이 과거 언행으로 논란을 빚었던 것으로 나타났다. 현재 페루는 지난 10년간 8명의 대통령이 등장하는 등 극심한 정치적 혼란을 겪고 있다.

19일(현지시간) 페루 람바예케 변호사협회 성명과 RPP뉴스 등 페루 현지 매체 보도에 따르면 전날 페루 국회 의결로 행정부를 책임지는 호세 마리아 발카사르(83) 임시 대통령은 지역 변호사협회장과 국회의원을 지낼 당시 범죄 혐의와 부적절한 언사 등으로 문제를 일으킨 바 있다.

2021년 총선에서 당선된 그는 2023년 국회에서 미성년자 조혼 금지 법안을 심의하는 과정 중 “상대방의 폭력을 수반하지 않는다면, 이른 나이에 성관계를 하는 건 외려 심리적 측면에서 여성 미래에 도움이 된다”고 주장했다고 한다.

그는 또 “청소년의 자발적 성관계는 어떠한 트라우마적 결과도 초래하지 않는다”라고 했다.

RPP뉴스는 그가 이 언급으로 다른 동료들에게 비판을 받았다고 전했다. 페루 여성부 또한 발카사르 당시 의원의 “조혼 옹호 발언”을 규탄했다.

또, 발카사르 임시 대통령은 2019년께 북부 람바예케 지역 변호사협회장으로 있으며 자금 횡령 등 범죄 혐의로 협회에서 제명된 후 검찰에 고발당한 상태인 것으로 알려졌다.

람바예케 변호사협회는 페이스북에 올린 성명에서 “우리는 자신의 전문직 협회에 심각한 손해를 입힌 사람이, 임시일지인정 국정 운영 가능성을 갖게 된 데 대해 단호하게 거부한다”고 주장했다. 이 성명은 국회에서의 임시 대통령 선출 표결 전 발표돼싿.

페루 임시 대통령은 이에 더해 파트리시아 베나비데스(57) 전 페루 검찰총장과 내통하며 입법·사법 거래를 했다는 의혹도 받는다고 현지 일간 엘코메르시오는 전했다.

발카사르 임시 대통령은 페루 국회에서 열린 결선 투표 중 64표를 얻어 46표를 얻는 데 그친 중도우파 성향의 마리아 델 카르멘 알마 의원을 제치고 임시 대통령으로 뽑혔다.

그는 차기 대통령이 취임하는 7월 말까지 대통령과 국회의장으로 페루 정국을 관리한다.

페루 국민이 직접 참여하는 대선은 오는 4월12일에 치러진다. 과반 득표자가 없으면 오는 6월에 1, 2위간 결선 투표를 통해 차기 대통령을 뽑는다. 차기 대통령 임기는 5년이다.

발카사르 임시 대통령은 “국가의 주권과 공화국의 물리적·도덕적 온전함, 그리고 민주 기구들의 독립성을 수호할 것”이라고 했다.

현재 페루 의회는 확실한 다수당이 없이 여러 세력으로 파편화돼 있다.

페루는 발카사르 임시 대통령을 포함해 지난 10년간 8명의 대통령이 등장하는 등 정치적 혼란이 극심한 상황이기도 하다.