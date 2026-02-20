위기가구 선정 시 1건당 5만원, 연 최대 30만원 포상금 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 복지 위기가구를 조기에 발굴하고 복지사각지대를 해소하기 위해 ‘2026년 위기가구 신고자 포상금 지원’ 사업을 추진한다.

이번 사업은 실직, 질병 등 위기 상황으로 도움이 필요한 가구를 주변 이웃이 발견해 신고할 경우 포상금을 지급하는 제도로 주민 참여를 통한 위기가구 조기 발견을 목적으로 한다.

신고 대상은 △실직, 폐업 등으로 소득이 없어 생계가 곤란한 가구 △질병, 장애 등 건강문제로 도움이 필요한 가구 △그 밖에 경제적 어려움 등 위기상황으로 도움이 필요한 가구 등이다.

구로구 주민이면 누구나 주변에서 어려운 이웃을 발견할 경우 해당 가구의 거주지 동주민센터를 방문하거나 ‘구로구 위기가구 신고톡’을 통해 신고할 수 있다.

접수된 위기가구는 동주민센터의 상담과 현장 방문을 거쳐 사회보장급여 신청·접수, 조사 및 결정 절차를 진행한다. 이후 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족, 서울형 기초보장 등 복지대상자로 선정될 경우 신고자에게 1건당 5만원의 포상금이 지급되며, 동일 제보자는 연 최대 30만원까지 받을 수 있다. 단, 위기가구 당사자 및 친족, 신고의무자, 공무원 등은 지급 대상에서 제외된다.

이번 추가 설치로 주민 누구나 일상생활 속에서 손쉽게 위기가구 신고에 참여할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다.

구로구 관계자는 “주변의 작은 관심이 위기가구에게는 큰 힘이 될 수 있다”며 “어려움을 겪고 있는 이웃을 발견하면 적극적으로 신고해 주시길 바라며, 앞으로도 복지사각지대 해소를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

아울러 구는 위기가구 신고 활성화를 위해 홍보도 강화한다. 지난해 9월 위기가구 신고 큐알(QR)코드를 제작·배포했으며, 올해는 큐알(QR)안내판 100개를 추가 제작해 관내 편의점, 미용실, 약국 등 주민 이용이 많은 생활시설 출입구에 설치할 계획이다.