2월 24일까지 서울시50플러스 일자리몽땅 통해 신청 사회복지시설, 초등학교, 도서관 등 총 150여 개 활동처에서 근무

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 금천50플러스센터(센터장 김미성)에서 경험과 역량을 갖춘 중장년 세대들에게 지속적인 사회참여를 지원하기 위해 ‘2026년 서울 중장년 가치동행일자리사업’ 참여자를 모집한다.

가치동행일자리는 중장년이 돌봄·안전·환경 등 공공 분야에서 활동하며 지역사회에 기여하는 사회공헌형 일자리 사업이다. 참여자는 새로운 경력을 쌓고 사회적 가치를 창출하는 활동에 참여하게 된다.

모집 기간은 2월 9일부터 2월 24일까지며, 총 265명의 참여자를 선발할 예정이다. 활동 기간은 4월 1일부터 10월 31일까지 7개월이다.

신청 자격은 신청일 기준 40세 이상 서울시 거주자 또는 사업장 주소지가 서울시인 사업자등록증상 대표자다. 월 최대 활동 시간 57시간 중 70% 이상(40시간 이상) 활동이 가능해야 한다.

현재 취업 중인 경우 원칙적으로 참여할 수 없으나, 점진적 퇴직 등 시간제 활동 지원에 종사하는 경우 근로시간 외 참여가 가능하다. 정부 일자리 사업 참여자는 활동시간이 중복되지 않는 경우에 한해 신청할 수 있다.

선발된 참여자는 금천구와 구로구 내 아동·청소년·중장년·노인·장애인 관련 사회복지시설, 초등학교, 도서관 등 총 150여 개 활동처에서 근무하게 된다. 인지 프로그램 보조, 학습지도, 학교안전지도, 도서관 운영 지원 등 다양한 분야에서 활동한다.

활동비는 월 최대 58만8240원(시간당 1만320원)이며, 교통비와 급식비가 포함된다.

선발은 1차 서류심사와 2차 면접 심사를 거쳐 진행된다. 최종합격자는 3월 19일 발표 예정이다.

신청은 서울시50플러스일자리몽땅을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

유성훈 금천구청장은 “중장년 세대의 경험과 전문성은 지역 사회에 큰 자산”이라며 “의미 있는 사회공헌 활동을 통해 새로운 인생 2막을 설계하길 바란다”고 말했다.