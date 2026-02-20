카니발 하이리무진 특장 전문 브랜드 보가9이 하이브리드 시스템을 적용한 법인 전용 모델을 선보였다. 카니발 하이리무진 하이브리드 모델은 친환경 경영과 ESG 흐름에 따라 변화하는 기업 차량 운용 환경에 대응하기 위해 기획됐다.

이번 카니발 하이리무진 하이브리드 모델은 연비 효율성과 주행 정숙성을 동시에 고려한 것이 특징이다. 하이브리드 파워트레인을 기반으로 전기모터와 내연기관이 상황에 따라 역할을 분담하며, 출발과 저속 주행 구간에서는 소음을 줄이고 고속 주행 시에는 효율적인 동력 전달을 통해 연료 소비를 낮춘다. 장거리 이동이 잦은 법인 차량 운용 환경을 반영한 설계라는 설명이다.

카니발 하이리무진 하이브리드는 제도적 측면에서도 법인 고객을 고려한 구조를 갖췄다. 9인승 이상으로 등록할 경우 부가가치세 환급이 가능하며, 6인 이상 탑승 조건을 충족하면 고속도로 버스 전용차로 이용도 허용된다. 이러한 제도는 차량 운용 효율을 높이고 유지비 부담을 완화하는 요소로 작용한다.

보가9은 기업별 운영 목적에 맞춘 맞춤 제작 시스템도 함께 적용했다. ‘1:1 인디비주얼 오더 시스템’을 통해 외관 컬러, 실내 구성, 전장 사양 등을 기업의 브랜드 이미지와 활용 목적에 따라 선택할 수 있도록 했다. 업무용, 의전용, 이동 회의용 등 다양한 사용 환경을 고려한 주문 제작이 가능하다.

차량 내부는 이동 중 업무 수행이 가능하도록 설계됐다. 천장에는 보가9의 기술이 적용된 55인치 대형 디스플레이가 장착돼 화상회의와 프레젠테이션을 지원하며, 2열에는 29인치 와이드 모니터가 적용됐다. 1열 파노라마 디스플레이와 연동해 여러 탑승자가 동시에 자료를 확인할 수 있도록 구성된 점도 특징이다. 멀티미디어 기능과 회의 시스템을 통합해 이동 공간의 활용도를 높였다.

보가9 관계자는 “기업 고객의 친환경 차량 도입 수요가 점차 확대되고 있다”며 “카니발 하이리무진 하이브리드 모델을 시작으로, 법인 환경에 최적화된 다양한 특장차 개발을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.