대구 부동산 시장에서 가족 단위 실거주가 가능한 주거형 오피스텔에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있다. 아파트 중심의 주거 수요가 이어지는 가운데, 최근에는 아파트급 평면·풀옵션 구성과 생활 인프라를 갖춘 브랜드 오피스텔이 대안 주거상품으로 재평가되는 분위기다. 특히 학군과 생활권이 탄탄한 지역일수록 실수요층 유입이 빠르게 나타난다는 분석이 나온다.

범어동은 교육여건이 강점으로 꼽히는 대구를 대표하는 주거 선호 지역으로, 범어네거리 일대에서 신고가 거래가 이어지는 등 가격 흐름이 견조한 것으로 평가된다. 단지 주변으로 범어동 학원가를 비롯한 교육 인프라가 형성돼 있고, 범어초 통학버스가 입주일로부터 최대 7년까지 제공돼 통학 편의성도 확보했다. 이 같은 학군 여건은 자녀를 둔 가구는 물론, 자녀 계획을 고려하는 신혼부부 등 실수요층 전반의 관심 요인으로 작용하고 있다는 평가다.

이런 흐름 속에서 올해 2월 입주 예정인 범어자이 아파트가 입주전부터 프리미엄이 형성된 완판현장으로 알려지면서, 같은 단지 내 주목받고 있던 오피스텔이 드디어 분양을 시작한다는 소식이다. 이번 분양은 분양 전문 대행사 ㈜더스파르타가 분양대행을 맡아 상담 및 현장 운영을 진행한다.

GS건설의 범어자이 오피스텔은 지하 6층~지상 28층 규모로 조성되었으며, 전 세대 84㎡ 단일 타입 52실로 구성된다. 수성구 내에서 신축 84㎡ 희소성과 7억대 가격 메리트를 내세워 실거주 수요층의 문의가 이어지고 있다. 특히 공간 구성과 옵션 측면에서도 주택 구매 수요층이 선호할 만한 풀옵션을 갖춘 상품성이 강점으로 꼽힌다.

범어자이 오피스텔은 선착순 청약으로 진행되며, 청약 고객 대상 한정으로 파격적인 특별 할인 혜택이 별도 제공될 예정이다. 범어자이 오피스텔의 홍보관은 단지 내 상가에 마련되어 있으며, 보다 자세한 정보는 21 일 유튜브 ‘중용집사’ 채널에 업로드 될 영상을 통해 확인할 수 있다.