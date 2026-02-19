3기 신도시 가운데 서울과 가까운 입지로 주목받아온 남양주 왕숙2지구의 본청약이 임박했다. 특히 지구 내 첫 본청약 단지로 공급되는 A-1블록에 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

A-1블록에는 금호건설이 민간참여 공공분양 아파트 ‘왕숙 아테라’를 공급할 예정이다. 왕숙2지구에서 가장 먼저 본청약에 나서는 단지로, 사전청약 당시 이미 높은 경쟁률을 기록하며 수요 검증을 마친 곳이라는 점에서 이번 본청약에서도 열기가 이어질 것으로 기대된다.

실제 왕숙 아테라는 사전청약 당시 전용면적 84㎡ 타입에서 최고 53.4대 1의 경쟁률을 기록하는 등 우수한 성적을 거둔 바 있다. 분양가 상한제가 적용되는 민간참여 공공분양 아파트로 합리적인 분양가를 갖춘 데다, 서울과 가까운 입지 조건, 신도시 초기 분양 단지 등 다양한 이점이 맞물리며 실수요자들의 선택을 받았다는 평가다.

최근 왕숙지구 전반에 대한 관심도 역시 높아지고 있다. 왕숙1지구에서 공급된 일부 단지들이 본청약에서 두 자릿수, 최근에는 평균 109.6대 1(B-17블록 일반공급)의 세 자릿수 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공하면서 왕숙2지구 본청약에 대한 기대감도 함께 커지는 분위기다.

한 부동산 전문가는 “사전청약에서 이미 경쟁률이 높았던 단지는 입지와 가격, 상품성에 대한 시장의 평가가 어느 정도 끝난 곳으로 볼 수 있다”며 “최근 왕숙1지구의 우수한 분양 성적까지 더해지면서 왕숙2지구 첫 본청약 단지에 대한 관심은 더욱 커질 가능성이 높다”고 말했다.

왕숙 아테라는 경기도 남양주시 왕숙2지구 A-1블록에 들어서며, 지하 2층~지상 29층, 7개동, 전용면적 59·74·84㎡ 총 812가구 규모로 조성된다. 단지가 들어서는 왕숙2지구는 서울 경계와 약 5km 거리로 3기 신도시 가운데서도 서울 접근성이 뛰어난 곳으로 꼽힌다.

교통 여건도 눈에 띈다. 단지 반경 1km 이내에는 946역(가칭)이 신설될 예정으로, 이곳을 통해 9호선 연장선과 경의중앙선을 이용할 수 있을 전망이다. 9호선을 통해 왕숙1지구에서 GTX-B노선(예정)으로 환승이 가능해지면 서울 주요 업무지구 접근성도 한층 개선될 것으로 보인다.

교육과 생활 인프라도 잘 갖춰질 예정이다. 단지 바로 앞에는 유치원과 초·중학교 계획부지가 위치해 있으며, 미래형 교육공간으로 조성되는 ‘WE 드림파크’도 인접하다. 도보권에는 중심상권이 조성될 예정이며, 특히 다산신도시가 인접한 만큼 현대프리미엄아울렛과 이마트 등 기존 생활 인프라도 입주와 동시에 이용할 수 있다.

상품성 측면에서도 경쟁력을 갖췄다. 남향 위주 단지 배치와 함께 4Bay, 알파룸(59㎡타입 제외), 드레스룸, 펜트리 등 공간 활용도를 높인 특화 설계를 적용해 실거주 만족도를 높였다.

분양 관계자는 “왕숙 아테라는 사전청약에서 이미 높은 경쟁률로 시장의 선택을 받은 단지”라며 “지구 내 첫 본청약 단지라는 상징성과 함께 입지, 상품성, 가격 경쟁력을 모두 갖춘 만큼 이번 본청약에서도 수요자들의 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 전했다.

한편, 왕숙 아테라의 견본주택은 경기도 구리시 동구릉로에 마련될 예정이다.