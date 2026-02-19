[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 운전면허증을 취득한 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 운전 실력을 공개했다.

RM은 18일 소셜미디어에 “웃으면서 합시다, 나도 웃김”이라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 운전 중인 RM의 모습이 담겼다.

RM은 지난해 12월 운전면허를 취득했다고 밝혔는데, 직접 운전 중인 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

그는 자신의 운전 실력에 대해 주행은 가능하지만 주차가 어려워 연수를 받아야 한다고 밝혔다.

RM은 자신이 운전 면허를 따는 과정에서 주행시험 도중 한 차례 불합격한 일화도 공개했다. 주행시험 도중 유턴을 하다가 중앙선을 침범해 한 차례 떨어진 것이다. 그는 결국 재응시 끝에 합격했다고 말했다.

운전면허를 취득한 이유에 대해서는 “그냥 따보고 싶었다”며 “자차를 살 생각은 없다”고 했다.

한편 방탄소년단은 오는 3월20일 다섯 번째 정규 ‘아리랑’을 발표하고 완전체로 복귀한다.

복귀 다음 날인 3월21일 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 진행한다. 해당 무대는 넷플릭스와 협업해 전세계 190여개 국가에 생중계된다.