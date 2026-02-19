[헤럴드경제=이원율 기자]중국 쇼트트랙 남자 대표팀 린샤오쥔이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 개인전과 단체전 모두 메달 사냥에 실패했다.

린샤오쥔은 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 남자 쇼트트랙 500m 준준결승 3조에서 40초638을 기록했다. 순위는 4위였다.

윌리엄 단지누(40초330)와 개최국 이탈리아의 피에트로 시겔(40초392)이 조 1, 2위에 올랐다. 그렇게 준결승 진출 티켓을 쥐었다. 3위를 차지한 캐나다의 막심 라운(40초454)이 각 조 3위 선수 중 성적이 가장 좋아 준결승에 진출할 수 있었다.

린샤오쥔은 이번 대회 개인전에서 메달을 딸 수 없었다.

린샤오쥔은 개인전인 남자 1,000m와 1,500m 준준결승에서 탈락했다. 마지막 남은 개인전인 500m마저 준준결승의 고지를 점령하지 못했다.

린샤오쥔은 혼성계주에선 준준결승만 진출했지만 팀이 결승에서 4위에 그쳐 메달을 얻지 못했다. 남자 5,000m 계주에서도 준결승에 나섰지만, 팀이 결승 진출에 실패했기에 개인전에 이어 단체전에서도 빈손으로 물러서야 했다.

남자 500m 우승은 캐나다의 스티븐 뒤부아, 은메달은 멜러 판트 바우트, 동메달은 옌스 판트 바우트(이상 네덜란드)가 차지했다.

세계랭킹 1위의 단지누는 결승에서 페널티를 받고 메달 획득에 실패했다. 이번 대회 개인전에서 단 한 개의 메달도 받지 못했다.

린샤오쥔은 2018 평창 동계올림픽에서 한국 쇼트트랙 ‘에이스’로 금메달을 땄었다.

린샤오쥔은 평창 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1,500m 금메달, 남자 500m 동메달을 목에 걸었다. 한국명 임효준인 그는 2019년 6월 국가대표 훈련 도중 불미스러운 사건에 휘말려 대한빙상경기연맹으로부터 선수 자격 1년 정지 중징계를 받은 후 돌연 중국으로 귀화했다.

린샤오쥔은 ‘한 선수가 국적을 바꿔 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다’는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따라 베이징 올림픽 출전이 무산됐다.

중국 허베이성 소속으로 중국 국내대회에만 출전하던 린샤오쥔은 2022년 9월 중국 국가대표로 뽑힌 후 훈련에 전념, 2022-2023시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드컵을 통해 국제 무대에 복귀했다.