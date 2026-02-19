사고 접수 후 30분 내 자동 안내 맞춤형 응답 제공…삼성SDS와 협력

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험이 고객 참여형 보상 시스템 ‘AI 에이전트(인공지능 로보텔러)’를 정식 오픈했다고 19일 밝혔다.

지난달 22일 출시된 이 시스템은 글로벌 AI·AX 혁신기업 삼성SDS와 협력해 개발했다. 음성을 문자로 변환하는 STT(Speech-To-Text), 문자를 음성으로 변환하는 TTS(Text-To-Speech) 기술을 기반으로 작동한다.

접수부터 보험금 지급까지 전 과정에 적용돼 고객은 별도 대기 없이 AI 에이전트와 대화를 통해 절차 안내와 맞춤형 응답을 받을 수 있다.

자동차 사고 접수 시 30분 이내에 AI 에이전트가 자동으로 초기 안내를 수행해 기초 정보를 수집하고, 이를 토대로 보험금을 지급하는 원스톱 서비스를 제공한다. 고객은 AI 에이전트와의 대화를 통해 개인정보 활용 동의, 정비공장 정보 입력, 치료 내용 및 병원 정보 입력, 미치료·차량 미수리 건에 대한 안내 프로세스까지 보상 절차 전반에 직접 참여하는 구조다.

장기보상 청구 건에 대해서도 담보 유형별 필요 서류가 미흡한 경우 서류 요청 안내를 제공하고, 비대면 서식 활용이 어려운 고객을 대상으로는 개인정보 활용 동의를 유선으로 진행하는 등 고객 편의 중심의 AI 상담을 수행한다.

회사 관계자는 “AI 기술은 단순한 보조 수단이 아닌 고객 경험을 실질적으로 변화시키는 핵심 기술”이라며 “앞으로도 AI 기술을 기반으로 보상서비스 품질을 고도화하고 금융소비자 보호와 고객 만족도 향상을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.