[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 인공지능(AI)을 행정 전반에 체계적으로 도입·확산하기 위해 ‘2026년 부산광역시 인공지능행정 추진계획’을 수립하고, 지능형 행정 구현을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 추진계획은 ‘부산광역시 인공지능행정 조성에 관한 조례’ 제5조에 따라 매년 수립하는 종합 계획으로, AI 기술을 활용해 행정 업무의 효율성을 높이고 시민이 일상에서 체감할 수 있는 행정서비스를 확대하는 데 중점을 두고 있다.

시는 ‘시민과 함께 성장하는 글로벌 지능행정 AI 도시’를 비전으로 ▷AI 기반 지능형 행정혁신 ▷일상을 바꾸는 공감 AI 확산의 2대 중점 추진과제를 설정하고, 총 38개 세부 과제를 단계적으로 추진할 계획이다.

AI 기반 지능형 행정혁신 분야는 인공지능을 행정 전반에 내재화해 일하는 방식을 혁신하고, 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 행정 체계를 구축하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 부산형 AI 행정서비스 고도화와 범용 AI 업무 지원 환경을 구축해 공무원의 업무 생산성을 높이고, AI 기반 시설을 확충해 안정적인 활용 기반을 마련한다.

또 공무원 AI 활용 역량강화 교육과 AI 학습모임 운영 등을 통해 실무형 AI 인재를 육성하고, 생성형 AI 활용 윤리 지침 이행과 개인정보 보호 강화를 병행할 계획이다.

일상을 바꾸는 공감 AI 확산 분야는 민원, 복지, 일자리, 관광 등 생활과 밀접한 영역을 중심으로 시민이 변화를 체감할 수 있는 인공지능 서비스를 확대한다. 복지·돌봄 분야에서는 24시간 상담이 가능한 AI 챗봇과 돌봄 정보 통합 안내 서비스를 통해 시민이 필요한 정보를 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 하고, 장애인 거주 시설과 취약계층 지원 현장에는 AI와 사물 인터넷(IoT)을 활용한 안전 모니터링을 적용해 돌봄의 질과 안전성을 높일 계획이다.

아울러 재난·안전·교통·도시·산업 분야에는 인공지능 기반 분석·예측 기술을 활용해 사고와 위험 요소를 사전에 감지하고 선제적으로 대응하는 체계를 구축한다. 전통시장 화재 예방을 위한 AI 안전 모니터링, 교통 혼잡과 사고 위험을 예측하는 지능형 교통 관리, 교량과 도시 시설물의 이상 징후를 조기에 감지하는 AI 안전관리 등 시민 안전과 직결되는 분야를 중심으로 인공지능 활용을 확대한다.