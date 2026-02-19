상온서 18개월간 99.9% 수준 안정성 확보 글로벌 MTA 2건 기반 기술이전 협력 가속화

[헤럴드경제=최은지 기자] 신약 개발 및 혁신 진단 기업 디엑스앤브이엑스(DXVX)는 자사가 참여한 포항공과대학교 주관 컨소시엄이 보건복지부 ‘한국형 ARPA-H 프로젝트’ 1단계 성과 평가를 통과하고, 2단계 계속 지원 대상에 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

한국형 ARPA-H는 실패 위험이 높더라도 성공 시 파급효과가 큰 보건의료 난제를 해결하기 위한 고위험·고성과 혁신 R&D 사업이다. 디엑스앤브이엑스는 이번 2단계 진입을 통해 자사의 mRNA 상온 안정화 기술이 국가 백신 비축 전략의 핵심 요소로 활용될 가능성을 입증했다.

디엑스앤브이엑스는 1단계 연구에서 자체 핵산 안정화 기술을 적용한 mRNA 플랫폼의 안정성을 평가했다. 시뮬레이션 데이터 결과, 상온(25℃)에서 18개월 이상, 4℃ 냉장 조건에서는 7년 이상 99.9% 수준의 안정성을 유지하는 것으로 나타났다. 이는 영하 20~70도의 초저온 콜드체인에 의존해야 했던 기존 mRNA 백신 유통의 한계를 극복할 수 있는 획기적인 성과다.

글로벌 시장 진출도 속도를 내고 있다. 현재 디엑스앤브이엑스는 글로벌 바이오텍사들과 2건의 물질이전계약(MTA)을 체결하고 기술이전(L/O)을 협의 중이다. 또한, 오는 3월 미국 워싱턴에서 열리는 세계 최대 백신 학회 ‘World Vaccine Congress 2026’에서 해당 기술이 발표 과제로 채택되어 포스터 발표를 진행할 예정이다.

디엑스앤브이엑스는 이번 2단계 선정을 계기로 2028년까지 기술 상업화 전략 수립, 지식재산권(IP) 확보, GMP 생산 공정 구축에 집중한다는 방침이다.

권규찬 디엑스앤브이엑스 대표는 “이번 선정은 당사 기술의 상용화 가능성을 정부로부터 공식 인정받은 의미 있는 성과”라며 “플랫폼 경쟁력을 기반으로 글로벌 파트너와의 협상을 가속화하고 국가 백신 주권 확립에 기여하겠다”고 말했다.