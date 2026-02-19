‘더 지에스 퓨처 리테일 3기’ 성과 공유회 성료

[헤럴드경제=박연수 기자] GS리테일은 오픈 이노베이션(개방형 혁신) 프로그램 ‘더 지에스 챌린지 퓨처 리테일 3기 성과 공유회’를 했다고 19일 밝혔다.

‘퓨처 리테일’은 GS 리테일이 서울창조경제혁신센터와 진행하는 스타트업 발굴·육성 사업이다. 3기에는 크랩스, 리콘랩스, 드랩, 데이터라이즈, 제트 AI, 팀리미티드, 오믈렛 등 7개 스타트업이 선발됐다.

강남구 역삼동 GS타워에서 지난 12일 열린 공유회에는 허서홍 GS리테일 대표이사를 비롯해 7개 스타트업이 참석했다. 지난 4개월간 진행한 협업 시너지에 대한 성과 공유가 이뤄졌으며, GS25와 ‘오믈렛’이 추진한 AI 수요 예측 기반 발주 최적화 등도 주목을 받았다.

GS리테일은 이번 성과를 기반으로 다양한 AX 협업을 추진할 계획이다. ‘더 지에스 챌린지 퓨처 리테일 4기’ 준비 작업도 시작했다. 상반기 중 새로운 스타트업을 모집한다.

이성화 GS리테일 신성장부문장은 “앞으로도 오픈이노베이션 프로그램을 필두로 한 AI와 디지털 기술을 접목한 AX 혁신을 추진하며 고객에게 차별화 기치를 제공할 것”이라고 말했다.