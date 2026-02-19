[헤럴드경제=문영규 기자] 사회에 대한 불만을 품고 자신이 살던 고시원에 불을 지른 50대 남성이 경찰에 체포됐다.

19일 경찰에 따르면 인천 남동경찰서은 고시원에서 불을 지른 혐의(현주건조물방화)로 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이다.

A씨는 자신이 살던 인천시 남동구 한 고시원에서 전날 오후 11시 30분께 공업용 에탄올과 라이터를 이용해 방 옷장에 불을 낸 혐의를 받고 있다.

당시 화재로 방 내부 5㎡와 전기장판 등 가재도구가 탔으나 스프링클러가 작동해 화재가 진압됐고, 인명 피해는 없었던 것으로 전해졌다.

범행 직후 현장을 벗어났던 A씨는 고시원 주변 길거리에서 이날 오전 1시 30분께 경찰에 긴급 체포됐다.

경찰은 A씨가 평소 사회에 불만을 품다가 스스로 불을 낸 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하고 있으며 범행 동기 등을 추가로 확인한 뒤 A씨의 구속영장 신청 여부를 검토할 방침인 것으로 전해졌다.