미래 전략산업 건설투자 협력 구축 건설·금융 협업으로 사업 안정성 확보

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설과 신한은행이 우리나라의 지속적인 성장을 이끌 미래 전략산업을 추진하는데 힘을 보탠다.

19일 현대건설에 따르면 양사는 지난 13일 서울 종로구에 위치한 계동 본사에서 신한은행과 ‘생산적 금융 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다. 행사는 이한우 현대건설 대표이사, 정상혁 신한은행장을 비롯한 양사 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

‘생산적 금융’이란 첨단 미래산업, 벤처기업, 지방시장 등으로 자금 흐름을 전환해 실물 경제의 설비 투자와 고용 창출 효과와 산업 경쟁력을 제고하는 선순환적 금융을 지칭한다. 금융위원회는 최근 국가 경제를 이끌 국민성장펀드 150조원을 조성하고, 정부·감독 기관·민간 금융사 등이 참여한 협의체를 정례화하는 등 ‘생산적 금융’ 확산에 속도를 내고 있다.

현대건설과 신한은행은 체결식에서 ▷데이터센터 ▷신재생에너지 ▷인프라·환경 ▷전력 중개 등 현대건설이 추진하는 미래 전략산업 전반에 걸친 포괄적 협력을 약속했다. 현대건설은 추진 프로젝트에 대한 금융 협업은 물론 사업 참여 기회를 신한은행에 제공한다. 신한은행 역시 현대건설 프로젝트에 대해 금융 제안 및 투자, 절차 간소화 등을 적극 이행하기로 합의했다.

글로벌 패권 경쟁이 심화되고 있는 인공지능(AI)·에너지 분야의 경우 생태계 확산과 초기 투자가 중요하다. 현대건설은 이번 협약으로 안정적인 사업 추진은 물론 시장 지배력 강화에 큰 힘을 얻을 것으로 기대를 모으고 있다.

현대건설 관계자는 “이번 협약은 대한민국 대표 은행이자 글로벌 금융사인 신한은행이 현대건설이 추진하는 핵심사업의 비전과 미래 가능성을 높이 평가해 이뤄진 협약”이라며 “현대건설은 앞으로도 ‘생산적 금융’의 의미에 부합할 수 있도록 지역 경제 활성화와 국가 경제 대전환을 이끌 첨단 전략사업 확대에 총력을 기울이겠다”라고 밝혔다.

한편, 현대건설은 ‘에너지 트랜지션 리더(Energy Transition Leader)’라는 중장기 목표를 바탕으로 원자력(대형원전·SMR)과 신재생에너지(해상풍력·태양광) 등 차세대 에너지 산업은 물론 송변전, 데이터센터 등 ‘생산-이동-소비’ 전 영역에 이르는 에너지 밸류체인 선점에 속도를 내며 건설산업 패러다임 전환에 앞장서고 있다.