2010년 대법원 관련 통계 후 비중 최대 전체 49.84% 차지, 규제·불안 영향인 듯

[헤럴드경제=김희량 기자] 지난해 서울지역 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등) 생애최초 매수자의 절반이 30대인 것으로 파악됐다. 2010년 관련 통계가 공개된 이후 역대 최대 규모로 대출 규제와 불안 등의 요소가 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

19일 대법원 등기정보광장에 공개된 서울 집합건물 생애최초 매수자(등기 기준)의 연령대별 현황을 분석한 결과 전체 생애최초 등기 건수 6만1161건 중 30대의 매수 건수는 3만482건으로 절반에 가까운 49.84%로 나타냈다. 이는 2024년 45.98%보다 4%포인트 가까이 늘어난 것이다.

30대 매수 비중은 한국은행이 빅스텝(기준금리 0.5%포인트 이상 인상)을 단행하고 집값이 하락했던 2022년에 36.66%까지 줄었다가 2023년 42.93%로 늘어난 뒤 3년 연속 증가하고 있다.

지난해 30대 비중이 크게 증가한 것은 6·27, 10·15 대책의 초강력 대출 규제로 일반 대출 수요가 감소한 반면, 상대적으로 규제가 적은 신혼부부 주택구입자금이나 신생아 특례 디딤돌 대출 등 정책자금 이용자들을 중심으로 매수가 이뤄진 영향으로 풀이된다.

지난해 아파트값이 크게 오르면서 30대의 매수 심리를 부추겼다는 지적도 존재한다.

한 업계 관계자는 “최근 30대의 경제력이 높아진 반면, 청약 당첨은 어려워지면서 집값이 뛰면 내집마련에 불안감을 느낀 30대들이 가장 먼저 매수에 나서는 경향을 보인다”며 “지난해 아파트값이 큰 폭으로 오르자 토지거래허가구역 지정 전에 전세를 끼고 아파트를 매수한 30대도 적지 않다”고 연합뉴스에 분위기를 전했다.

이에 비해 상대적으로 40대 매수 비중은 2024년 24.05%에서 지난해 22.67%로 줄었고 20대 매수 비중도 2024년 11.0%에서 지난해 10.64%로 감소했다. 2024년 12.6%를 차지했던 50대 매수 비중은 지난해 9.89%로 내려갔다.

10·15대책 이후 거래량 자체는 줄었지만 생애최초 매수자 중 30대 비중은 올해 1월에도 높은 수준을 보이고 있다.

올해 1월 매매로 등기한 서울의 집합건물 1만5천757건 가운데 생애최초 매수자의 등기 건은 6554건(42.08%)이며 이 중 30대가 3520건을 사들여 전체의 53.71%를 기록했다.

등기는 통상 계약 후 2∼3개월 뒤에 이뤄지는 것을 고려하면 올해 1월 등기분은 주로 작년 10∼11월에 계약이 이뤄진 것으로 해석가능하다.