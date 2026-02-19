[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대는 교육부와 한국연구재단이 주관하는‘2025년 교육국제화역량(IEQAS) 인증제’평가에서 인증을 획득했다고 19일 밝혔다.

올해 인증에서도 작년에 이어‘학위과정’뿐 아니라‘어학연수과정’인증까지 추가로 획득했다. 인증기간은 2026년 3월부터 2030년 2월까지 4년간이다.

교육국제화역량인증제는 국제화 역량이 높은 대학을 인증함으로써 우수 외국인 유학생 유치 확대 및 국내 학생 국제화 역량 제고를 위해 교육부에서 실시하는 제도다.

외국인 유학생 불법체류 문제에 대응하고 대학의 국제화 역량을 높이기 위해 매년 실시하고 있다.

인증 심사는 불법 체류율, 중도 탈락률, 등록금 부담률, 성폭력 예방 교육 이수율, 한국법령 이해 교육 실시, 공인 언어능력 취득 여부 등이 평가되며 국립경국대는 기본요건 및 평가영역을 모두 충족해 인증대학으로 선정됐다.

특히 불법체류율 지표에서는 학위과정과 어학연수과정 모두 0%로 유학생 관리 부문에서 전국 최고 수준에 해당한다.

이번 인증으로 국립경국대는 외국인 유학생 비자 발급 절차 간소화, 정부초청장학생(GKS) 수학대학 선정 등 교육 정책·사업상 혜택, 인증대학 홍보 및 해외 한국 유학박람회 참가 우대 등 혜택을 받을 수 있게 됐다.

국립경국대 정태주 총장은 “앞으로도 교육국제화 역량 강화를 위해 유학생을 위한 다양한 교육 프로그램 개발과 외국 대학과의 교류 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.