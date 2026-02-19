총 4014명 참여 3060만 원 모금... 소액 환급금 모아 지역 학생 장학금으로 활용

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 2025년 12월 말 기준 지방세 환급금 기부금이 누적 3000만 원을 넘어섰다.

지방세 환급금 기부제는 자동차 연납 후 매도·폐차, 국세 경정에 따른 지방소득세 조정 등으로 발생한 환급금을 기부할 수 있도록 한 제도다. 장기간 찾아가지 않는 소액 환급금 사례를 개선하기 위해 2013년부터 환급금을 중랑장학기금으로 적립하도록 운영해왔다.

그 결과 현재까지 총 4014명의 주민이 참여해 약 3060만 원이 모였다. 기부 금액은 10원부터 36만 원까지 다양하며, 2025년 한 해에만 512명이 참여하는 등 자발적인 동참이 이어지고 있다.

특히 2021년 10월 카카오톡 환급신청 서비스 도입 이후 환급 절차가 간편해지면서 참여가 확대됐다. 이렇게 모인 기부금은 지역 내 학생들을 위한 장학금으로 활용되고 있다.

중랑구는 104억 원 규모의 장학기금을 운영하고 있다. 2025년에는 상·하반기 두 차례에 걸쳐 752명에게 약 4억8000여만 원의 장학금을 지급했으며, 지금까지 총 8318명에게 71억 7000여만 원의 장학금을 지원하며 지역 인재 육성을 이어가고 있다.

류경기 중랑구청장은 “작은 금액이 모여 의미 있는 나눔으로 이어졌다”며 “앞으로도 주민이 함께 참여하는 기부 문화를 이어가겠다”고 말했다.