백악관 “합의가 가장 현명”…“공격할 이유도 많다” 경고 병행 이란, 수주 내 구체안 들고 협상 복귀 전망 트럼프, 19일 평화위원회 첫 회의 주재…가자 지원 50억달러 약속

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 백악관은 이란 핵협상과 관련해 일부 진전은 있었지만 핵심 쟁점에서는 여전히 이견이 크다며, 외교를 우선하되 군사적 선택지를 배제하지 않고 있다는 입장을 재확인했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 18일(현지시간) 브리핑에서 “도널드 트럼프 대통령과 현 행정부와 합의하는 것이 이란에 매우 현명한 선택이 될 것”이라며 “대통령은 항상 외교적 해결을 최우선으로 삼아왔다”고 밝혔다.

다만 그는 “이란에 대해 공격을 고려할 수 있는 이유와 논거도 많다”며 “트럼프 대통령은 미국과 미군, 미국인의 최선의 이익이 무엇인지에 따라 모든 군사적 결정을 내린다”고 말했다. 이는 대화를 통한 해결이 실패할 경우 군사 옵션을 사용할 수 있다는 경고로 해석된다.

레빗 대변인은 전날 스위스 제네바에서 열린 미·이란 2차 핵협상 결과에 대해 “약간의 진전이 있었지만 몇몇 이슈에서는 여전히 큰 차이가 남아 있다”고 평가했다. 그는 “이란은 향후 몇 주 안에 더 구체적인 제안을 들고 협상장에 돌아올 것으로 예상된다”며 “대통령은 협상 경과를 계속 지켜볼 것”이라고 덧붙였다.

군사행동 대신 협상을 이어갈 시한을 이란에 제시했는지에 대해서는 “대통령을 대신해 기한을 설정하지 않겠다”며 선을 그었다.

레빗 대변인은 또 전날 제네바에서 마무리된 미국·러시아·우크라이나 간 우크라이나 전쟁 종전 협상과 관련해 “양측 모두 의미 있는 진전을 이뤘다”며 추가 회담 가능성을 언급했다. 트럼프 대통령이 우크라이나에 영토 양보를 요구하는 것은 불공평하다는 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 주장에 대해서는 “전쟁 종식을 위해 투입된 노력과 시간을 고려하면 공정하지 않은 평가”라고 반박했다.

아울러 그는 트럼프 대통령이 19일 워싱턴DC의 ‘도널드 트럼프 평화 연구소’에서 자신이 주도하는 평화위원회 첫 이사회 회의를 주재할 예정이라고 전했다. 이 자리에서 회원국들은 가자지구 인도적 지원과 재건을 위해 50억달러 이상을 지원하고, 국제안정화군(ISF)과 현지 경찰 수천명을 투입하는 방안을 논의할 예정이다.

레빗 대변인은 바티칸 교황청이 평화위원회 참여를 거부한 데 대해 “매우 유감스럽다”며 “평화는 당파적이거나 정치적 논쟁의 대상이 돼서는 안 된다”고 말했다.