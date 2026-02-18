2025 바흐트랙 통계 발표 가장 바쁜 피아니스트 2위 조성진 절친 넬손스, 하델리히도 각각 2위

[헤럴드경제=고승희 기자] 명실상부 K-클래식의 중심이자, 세계 클래식 시장의 지배자라 해도 과언이 아니다. 피아니스트 조성진이다.

최근 바흐트랙(Bachtrack)이 최근 발표한 ‘2025년 클래식 음악 통계’에 따르면, 조성진은 전 세계 피아니스트 중 ‘가장 바쁜 연주자(Busiest Pianists)’ 2위에 이름을 올렸다.

바흐트랙의 통계는 시장 수요와 활동량을 보여주는 정량적 지표다. 공연 횟수가 많다는 실질적 수치의 의미를 넘어 전 세계 주요 악단과 기획자들이 가장 먼저 찾는 ‘티켓 파워’와 ‘예술적 신뢰도’를 갖춘 음악가라는 것을 의미한다.

조성진이 바흐트랙 톱10에 처음 이름을 올린 것은 2022년이었다. 당시 9위로 진입한 뒤 2023년 3위, 2024년 5위에 올랐고 올해는 2위로 안착했다. 조성진으로서도 자체 최고 기록을 경신한 셈이다.

이 순위는 2015년 쇼팽 콩쿠르 우승 이후 10년이 지난 시점에서 조성진은 ‘콩쿠르 스타’를 넘어 세계 시장을 선도하는 거장으로 자리잡았다는 점을 보여주고 있다. 단순히 커리어를 유지하는 것이 아니라 확장되고 있다는 것을 여실히 보여준다. 특히 지난해는 베를린 필하모닉 상주 음악가 활동이 순위 상승에도 영향을 미친 것으로 분석된다.

1위는 키릴 게르슈타인에 이어서다. 3위엔 ‘아이슬란드’의 글렌 굴드로 불리는 비킹구르 올라프손, 4위는 ‘행동하는 피아니스트’ 이고르 레비트, 5위는 다닐 트리포노프와 피에르-로랑 에마르가 올랐다.

피아노 부문은 한 마디로 ‘레퍼토리의 싸움’이다. 1위에 오른 키릴 게르슈타인과 5위 피에르-로랑 에마르는 현대음악에 대한 헌신이 순위를 견인했고, 조성진과 올라프손은 각각 라벨과 바흐에 관한 집중 탐구가 대규모 투어와 결합해 높은 순위에 올랐다.

특히 조성진의 경우 바흐트랙이 집계한 ‘톱 투어링 아티스트(Top touring pianists)’에도 2위에 올랐다. 2025년 한 해에만 전 세계 13개국을 누볐다. 조성진의 음악이 특정 지역에 국한된 팬덤이 아닌, 전 지구적 수요를 방증한 순위다. 키릴 게르슈타인 역시 조성진과 마찬가지로 13개국을 누벼 1위에 올랐다. 톱투어링 아티스트는 최근 2022~2025년까지 연주한 국가를 모두 집계해 순위를 매긴다.

바이올린 부문에선 조성진과 절친한 연주자이자 올해부터 실내악 파트너로 함께 하는 아우구스틴 하델리히의 이름이 눈에 띄었다. ‘찐친’ 답게 그도 2위에 올랐다. 독일 출신의 하델리히는 미국과 유럽을 오가며 활약했고, 2024년 기준 17개의 서로 다른 협주곡을 연주, 레퍼토리의 다양성 면에서 최고 수준을 입증했다. 3위는 최근 한국을 찾은 이자벨 파우스트가 올랐다. 시대 연주와 현대음악을 아우르는 깊이 있는 해석, 바로크와 현대까지 폭넓은 스펙트럼을 가진 거장이다. 4위는 롯데콘서트홀의 클래식 레볼루션 음악감독을 2년째 맡고 있는 레오니다스 카바코스, 5위는 네덜란드 출신의 재닌 얀센이 올랐다.

바이올리니스트와 첼리스트 1위는 카퓌송 형제가 장식했다. 바이올린에선 르노 카퓌송, 첼로 부문에선 고티에 카퓌송이 최정상에 안착했다. 2위는 세쿠-카네 메이슨, 3위는 키안 솔타니가 올랐다.

지휘자 부문에선 대륙을 경영하는 멀티 플레이어들이 톱5를 장악했다. 지난해 12개국에서 120회의 공연을 소화, 바흐트랙 통계 사상 역대급 기록을 세우며 최정상에 오른 주인공은 바로 야닉 네제-세갱이다. 그는 필라델피아와 뉴욕(MET)을 기차로 오가며 오전엔 오페라 리허설, 저녁엔 심포니 공연을 하는 ‘강철 체력’으로 유명하다.

조성진의 또 다른 ‘절친’ 중 한 명인 안드리스 넬손스가 올랐다. 지난 한 해 10개국을 이동한 그는 미국 보스턴과 독일 라이프치히를 거점으로 2019년(131회) 이후 꾸준히 100회 이상의 일정을 유지하는 가장 안정적인 톱클래스 지휘자다.

3위엔 ‘무용 음악계의 실세’인 쿤 케셀스가 올랐다. 로열 발레단의 수장인 그는 8개국을 오가며 악단을 지휘, 대중적 인지도와 무관하게 실무 수요 측면에서 거장을 위협하는 수치로 톱3에 올랐다.

20대 지휘자 클라우스 메켈레는 11개국을 오갔다. 파리, 오슬로를 거쳐 네덜란드 로열콘세르트헤바우 오케스트라(RCO), 시카고 심포니까지 접수한 젊은 거장이다. 2024년 콘서트 부문에선 1위에 올랐으나 올해는 4위였다.

‘투어링의 화신’인 파보 예르비는 유럽 전역과 아시아를 오가는 ‘여행가형 지휘자’다. 14개국을 오갔다.

가장 많은 나라를 방문한 ‘톱 투어링 지휘자’ 순위(2022~2025)에선 2027년부터 밀라노 라스칼라 극장의 음악감독으로 자리를 옮기는 정명훈 지휘자가 3위에 올랐다. 그는 무려 13개국을 오갔다. 이반 피셔와 동률이다. 이 부문 1위는 18개국을 오간 다니엘 하딩이었다. 2022년엔 정명훈(16개국)이 이 부문 1위였다.

가장 바쁜 오케스트라는 시카고 심포니, 베를린필, 빈필, 뉴욕필, LA필이 톱5였다.

‘현대음악의 여제’ 진은숙 역시 ‘가장 많이 연주된 여성 생존 작곡가 톱 5’에 이름을 올리며 독보적인 위상을 굳혔다. 함부르크 국립오페라에서 초연된 신작 오페라 ‘달의 어두운 면’은 “심리적 공간을 창조했다”는 바흐트랙의 찬사와 함께 클래식 창작 영역에서의 한국적 저력을 증명했다.