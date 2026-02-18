美 수입액 중 한국 비중 3.6% 대만·아일랜드에 추월당해

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국의 미국 시장 내 입지가 주요 경쟁국보다 위축된 것으로 나타났다. 지난해 미국 트럼프 행정부의 대미 관세 부과가 부정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.

18일 한국무역협회가 미국 상무부 수출입 통계를 분석한 자료에 따르면 지난해(1∼11월 기준) 미국은 한국으로부터 1134억달러어치 상품을 수입했다. 이는 전년 같은 기간과 비교해 5.9% 줄어든 수치다.

한국은 지난해 미국 전체 수입의 3.6%를 차지하며 미국의 10대 수입국 중 9위에 위치했다. 이는 전년과 비교하면 2계단 뒤로 밀려난 것으로 대만과 아일랜드에 순위를 내준 것으로 나타났다.

한국은 미국의 도널드 트럼프 행정부 출범하기 직전인 2024년 4.0%의 비중으로 7위를 차지했다.

지난해 기록한 3.6%는 무역협회가 관련 자료를 분석해 관리하는 1988년 이후 가장 낮은 수준이다. 한국은 2009년부터는 15년간 꾸준히 6∼7위 자리를 지켜왔다.

지난해 한국보다 앞선 미국의 1∼8위 수입국은 멕시코(4925억달러·15.7%), 캐나다(3512억달러·11.2%), 중국(2873억달러·9.2%), 대만(1767억달러·5.6%), 베트남(1753억달러·5.6%), 독일(1408억달러·4.5%), 일본(1338억달러·4.3%), 아일랜드(1297억달러·4.1%)로 나타났다.

‘트럼프 관세’ 이전이 2024년 한국보다 순위가 낮았던 대만, 아일랜드가 지난해 한국을 추월했다.

특히, 파운드리(반도체 수탁생산) 부분에서 한국과 경쟁하는 대만의 경우 순위가 2024년 8위(3.6%)에서 지난해 4위(5.6%)로 가파르게 상승했다.

대만은 트럼프 행정부와 무역 합의가 완료되지 않아 20%의 상호관세를 임시로 부과받고 있지만 주력 수출품인 반도체의 경우 별도의 품목 관세 부과 대상이기 때문에 수출에 직접적인 영향을 받지 않았다.

한국은 주요 수출품인 자동차, 철강, 기계 등 상품이 고율 관세 부과 대상이 되면서 미국 수입 시장 내 입지가 좁아진 것으로 분석된다.

자동차·반도체 등 제조업이 발달해 한국과 무역 구조가 유사한 것으로 평가받는 일본 역시 순위가 5위에서 7위로 한국과 마찬가지로 두 계단 밀렸다.