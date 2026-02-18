에너지·전력·핵심광물 인프라에 일본 자본 투입 “관세 없었으면 불가능”…미국 내 생산·에너지 패권 강조 ‘자본은 일본, 인프라는 미국’ 구조 공식화 대미투자 압박 속 한국에 미칠 파장 주목

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본과의 통상·관세 합의에 따라 일본의 대미 투자 첫 프로젝트 3건을 공식 발표했다. 총 투자 규모는 360억 달러(약 52조원)로, 에너지·전력·핵심광물 등 전략 산업 인프라에 일본 자본이 투입되는 것이 핵심이다. 트럼프 행정부가 ‘관세’를 지렛대로 해외 자본을 미국 내 생산기반으로 유도하는 전략을 구체화하면서, 한국을 향한 대미 투자 압박에도 영향을 미칠지 주목된다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “일본과의 거대한 무역합의가 출범했다”며 “일본이 미국에 약속한 5500억 달러 투자 가운데 첫 번째 프로젝트 세트를 추진한다”고 밝혔다. 이어 텍사스주의 석유·가스 수출 인프라, 오하이오주의 대규모 가스 발전소, 조지아주의 핵심 광물 관련 시설 등 3개 프로젝트를 공개했다.

트럼프 대통령은 “이 프로젝트들은 ‘관세’라는 단어 없이는 불가능했을 것”이라며 관세 정책의 성과를 강조했다. 그는 오하이오 가스 발전소에 대해 “역사상 최대 규모가 될 것”이라고 했고, 텍사스 LNG·원유 수출 시설은 “미국의 에너지 패권을 이끌 핵심 인프라”라고 설명했다. 조지아주의 핵심 광물 시설과 관련해서는 “외국 공급원에 대한 의존을 끝내는 전환점”이라고 평가했다.

하워드 러트닉 미국 상무장관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 승인한 3개 프로젝트의 총 투자 규모가 360억 달러에 달한다고 밝혔다. 러트닉 장관은 오하이오 프로젝트의 발전 용량이 9.2기가와트(GW)에 이른다며 “미국 역사상 최대 규모의 천연가스 발전 시설”이라고 설명했다. 텍사스 프로젝트는 멕시코만 심해 원유 수출 시설로, 연간 200억~300억 달러 규모의 원유 수출을 창출할 것으로 전망했다. 조지아 프로젝트는 합성 산업용 다이아몬드 생산 시설로, 첨단 산업에 필요한 핵심 소재를 미국 내에서 조달할 수 있게 된다는 설명이다.

러트닉 장관은 “이들 프로젝트는 수천 개의 고임금 일자리를 창출할 것”이라며 “자본은 일본이 대고, 인프라는 미국에 건설된다. 일본은 수익을 얻고 미국은 전략 자산과 산업 역량, 에너지 패권을 확보하는 구조”라고 말했다.

이번 발표는 일본의 대미 투자가 지연되고 있다는 트럼프 대통령의 공개적 불만 이후 나온 것이다. 일본은 이를 의식해 지난 12일 아카자와 료세이 경제산업상을 워싱턴DC로 보내 러트닉 장관과 협의를 진행한 바 있다. 당시 합의는 발표되지 않았지만, 이후 추가 협상을 거쳐 이번 투자 패키지가 확정된 것으로 보인다.

미일 무역합의에 따른 대미 투자 1호 사례가 공개되면서, 트럼프 행정부의 한국을 향한 투자 압박도 한층 구체화될 가능성이 거론된다. 트럼프 대통령은 앞서 한국 국회에서 대미투자특별법 처리가 지연되고 있다며 한국산 자동차·목재·의약품 등에 대한 관세 재인상을 거론한 바 있다.

이에 산업통상부와 외교부 고위 인사들이 잇따라 방미해 미국 측과 협의를 진행했고, 국회에서도 대미 투자 관련 법안 논의가 이어지고 있다. 아직 관세 재인상을 위한 후속 행정 조치는 나오지 않았지만, 일본 사례가 선례로 제시되면서 한국 역시 대미 투자 카드의 구체적 제시를 요구받는 국면으로 접어들고 있다.