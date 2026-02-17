설 연휴 기간 주민 편의를 위한 무료개방 주차장 현장 점검 보건소 응급의료체계 운영 확인 및 관내 의료기관 방문

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)는 2026년 설 명절 연휴 기간을 맞아 구청장이 주요 민생현장을 직접 방문해 주민 불편을 살피고 비상 근무자를 격려하는 현장 행정을 펼쳤다고 17일 밝혔다.

이번 일정은 설 연휴 동안 필수 공공서비스를 제공하는 시설들을 위주로 점검함으로써, 주민들이 아무 걱정 없이 이번 명절 연휴를 건강하고 안전하게 지낼 수 있도록 하는 취지에서 마련되었다.

이승로 성북구청장은 연휴 중인 17일 오전 첫 일정으로 석관동공영주차장을 찾아 명절 기간 동안 주차면적 총 77면에 대해 주민대상 24시간 무료개방 운영 사항을 박근종 성북구도시관리공단 이사장 및 이준기 본부장에게 보고받고 이를 점검했다.

이어 월곡중학교를 방문하여 초·중·고 학교들의 주차장 무료개방 협조 현황을 직접 확인하였다. 구는 앞으로도 무료개방 주차장 시설을 점차 단계적으로 확대하여 주차 걱정 없는 성북을 만들어가겠다고 밝혔다.

성북구는 학교 및 각종 공공시설, 종교시설 등을 포함하여 총 52개소, 1206면을 이번 설 명절 기간 동안 전면 무료로 개방하여 주민 및 지역 방문객의 부담을 크게 덜어주고자 힘쓰고 있다.